Bebés modificados genéticamente | He Jiankui trató en total a ocho mujeres

Luego de la polémica generada por el anuncio del científico chino He Jiankui, quien afirmó que había conseguido crear a las primeras gemelas manipuladas genéticamente para resistir al VIH, las autoridades de ese país abrieron una investigación para determinar los responsables de este procedimiento, que es ilegal en varias partes del mundo incluyendo China.

Los resultados de la de estas pesquisas, llevadas a cabo por las autoridades de la provincia de Cantón (sureste), determinaron que He "llevó a cabo la investigación ilegalmente para conseguir fama personal y ganancias", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Además se conoció que el científico esperaba que en total ocho mujeres lleguen a dar a luz bebés genéticamente modificados.



"Dos voluntarias estaban embarazadas. Una dio a luz a las gemelas Lulu y Nana. La otra sigue embarazada. Una pareja abandonó el experimento a la mitad, y las otras cinco parejas no concibieron", señaló la investigación.



--- A escondidas ---



El informe añadió que "He evitó la supervisión, recaudó fondos y organizó a investigadores por su cuenta para llevar a cabo la investigación sobre edición genética de embriones humanos con fines reproductivos, algo que está prohibido por la ley china".



En tanto, William Hurlbut, un médico experto en bioética de la Universidad de Stanford en California, que conoce a He desde hace dos años, dijo a la AFP que He ha sido colocado "bajo protección de personas encargadas de la seguridad", tras el anuncio de su experiencia.



"No parece una persona sometida a presiones terribles" afirma el científico estadounidense. "Dice que es libre de moverse por el campus y de pasearse por él".



