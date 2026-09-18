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Resumen

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Este centro de investigación es neutro en carbono. Incluso cuenta con su propia planta de reutilización de agua y desperdicios. FOTO: Grupo L’Oréal
Este centro de investigación es neutro en carbono. Incluso cuenta con su propia planta de reutilización de agua y desperdicios. FOTO: Grupo L’Oréal
Por Bruno Ortiz Bisso

Cuando se habla de la industria del cuidado personal y la belleza, hay quienes siguen pensando que solo se basa en la comercialización de productos simples acompañados por mucho márketing aspiracional. Sin embargo, la realidad nos demuestra que la cosmética moderna actual está fundamentada en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y es que, en lugar de centrarse en la estética superficial, detrás hay un gran despliegue con mucho rigor, de gran complejidad y a escala mundial.

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