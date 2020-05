El índice de masa corporal (IMC) es un método que se utiliza para calcular la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y, de esa manera, determinar si su peso está dentro del rango de lo normal.

El IMC clasifica a las personas en delgadez, peso normal, sobrepeso y obesidad basándose exclusivamente en la masa del individuo y su altura.

¿Cómo calcular mi IMC?

Es muy sencillo. Se obtiene dividiendo el peso, expresado siempre en kilos, entre la altura, siempre en metros al cuadrado.

Así por ejemplo, si mides 1,71 metros y pesas 70 kilos, tendrás que dividir 70 entre 1,71 al cuadrado. En este caso el resultado será 24.28, considerado dentro de lo normal.

Para la mayoría de los adultos, un IMC ideal está en el rango de 18,5 a 24,9.

A continuación la tabla de rangos:

(Imagen: OMS)

Puedes calcular tu IMC aquí:

¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal (delgadez). En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal.

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes:

- enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012

- diabetes

- trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante)

- algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC.

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.

Acotación

Cabe aclarar que el valor obtenido al calcular el IMC es referencial y no determina necesariamente una buena o mala salud, ya que no tiene en cuenta la edad, el sexo, el porcentaje de grasa corporal ni la masa muscular. Un deportista o un culturista, por ejemplo, van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona obesa.

