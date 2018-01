Hay un ejercicio para trabajar las piernas, otro para los brazos, están los movimientos que se enfocan en los abdominales y aquellos que activan los pectorales.



De eso se trata la calistenia, el tipo de entrenamiento que aprovecha el cuerpo para su propio beneficio.



Sus orígenes se podrían remontar hasta la misma aparición del ser humano y a los movimientos naturales con los que fue evolucionando para sobrevivir, pero que ahora se usan debido a los beneficios que ofrece regresar a los conceptos básicos del ejercicio.



Para las dominadas es necesario mantener controlado el movimiento del cuerpo. (Foto: Getty) Para las dominadas es necesario mantener controlado el movimiento del cuerpo. (Foto: Getty) Internet

"No era un entrenamiento consciente, pero el cuerpo de nuestros ancestros siempre estuvo sometido a un constante trabajo físico", le comentó a BBC Mundo Juan Francisco Marco, profesor del centro de ciencia deportiva y fitness Alto Rendimiento en España.



"Corrían, escalaban, saltaban, se agachaban y luego se levantaban. Eran movimientos con los cuales el organismo aprovechaba la carga de su propio cuerpo para aumentar la musculatura y resistencia", explicó.

Las sentadillas son un ejercicio común en el entrenamiento en calistenia. (Foto: Getty) Las sentadillas son un ejercicio común en el entrenamiento en calistenia. (Foto: Getty) Internet

Es posible que el auge de los ejercicios en calistenia se deba a que son incorporados en rutinas más modernas como Crossfit, Tabata o Sparta, pero lo cierto es que se trata de un entrenamiento que nunca ha dejado de estar presente en el mundo del fitness.



"Al tratarse de ejercicios con tu propio peso corporal, o con autocarga como se conocen, uno se refiere a ellos como ejercicios de toda la vida, como las flexiones, las dominadas, las sentadillas y todos aquellos ejercicios originales de fuerza que se han popularizado al formar parte del tradicional entrenamiento callejero", resaltó el especialista español.



Máximo control

La clave para el entrenamiento en calistenia es dominar el movimiento del cuerpo, por lo que requiere en la mayoría de los ejercicios una sinergia entre diferentes grupos musculares.



"Cuando mueves masas musculares grandes también estás activando muchos otros músculos que cumplen la función de estabilizadores", agregó Marco.



No es recomendable aventurarse con ejercicios avanzados sin haber dado los pasos necesarios antes. (Foto: Getty) No es recomendable aventurarse con ejercicios avanzados sin haber dado los pasos necesarios antes. (Foto: Getty) Internet

"Asimismo se trabajan las articulaciones, produciendo un entrenamiento muy completo al incrementar la fuerza, la potencia y la resistencia muscular junto con una evidente mejora de la flexibilidad y el equilibrio".



Esto se alcanza controlando la postura y aplicando la técnica correcta.



"En las flexiones, por ejemplo, la gente no es consciente de la importancia que tiene activar el cinturón pélvico, lo que es el "core", para estabilizar el tronco", advirtió el profesor de Alto Rendimiento.



"A parte de hacer un trabajo de la musculatura extensora del tren superior, también estamos haciendo un trabajo abdominal y de cuádriceps para mantener el cuerpo en la posición ideal para hacer el ejercicio".

Las flexiones son uno de los ejercicios más básicos, pero también es uno en el que la postura es crucial para evitar lesiones.(Foto: Getty) Las flexiones son uno de los ejercicios más básicos, pero también es uno en el que la postura es crucial para evitar lesiones.(Foto: Getty) Internet

"De no hacerlo puede que se produzca una curvatura lumbar que cause una lesión".



Eso también pueden ocurrir al hacer dominadas, ya que el cuerpo necesita evitar que haya un exceso de balanceo para centrar el esfuerzo en el ejercicio que estamos haciendo.



Otros ojos

Uno de los beneficios que se suelen mencionar sobre el entrenamiento en calistenia es que se puede realizar en cualquier lugar y momento, ya sea en la casa o en parques.

Los entrenamientos en calistenia se puede realizar en cualquier lugar, pero hay que tener precaución si no se tiene la experiencia necesaria. (Foto: Getty) Los entrenamientos en calistenia se puede realizar en cualquier lugar, pero hay que tener precaución si no se tiene la experiencia necesaria. (Foto: Getty) Internet

Sin embargo, eso es algo que no se puede aplicar a todo tipo de persona.



"Es un reclamo un poco engañoso porque si hablamos que para realizar estos ejercicios se necesita una postura y técnica adecuada, no tiene sentido que se les diga a personas que no han practicado nunca este tipo de entrenamiento que pueden hacerlo en cualquier lugar", advirtió Marco.



"La primera recomendación es buscar a un profesional que te permita hacer una progresión desde la variante más sencilla del ejercicio hasta lo que es el ejercicio original o avanzado".



"Una persona novata no debería hacerlos sin una supervisión", reiteró.



Sólo cuando logre dominar los movimientos y que su cuerpo responda ante las exigencias a las que está siendo sometido, es que se puede pensar en un entrenamiento en solitario.



Más noticias de Tecnología en...