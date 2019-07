El calentamiento global actual no tiene precedentes en 2.000 años, según estudio Estudio explica que si bien se registró un frío extremo en Europa y Estados Unidos durante la "pequeña era glacial", no fue así en el resto del mundo. Otro artículo concluye que en los últimos 2.000 años las temperaturas no han aumentado tan rápido como en la actualidad

Una parte seca del lecho del río Loira en Montjean-sur-Loire, el oeste de Francia, debido a que las condiciones de sequía prevalecen en gran parte de Europa occidental, que sufre una nueva ola de calor. (Foto: AFP) Una parte seca del lecho del río Loira en Montjean-sur-Loire, el oeste de Francia, debido a que las condiciones de sequía prevalecen en gran parte de Europa occidental, que sufre una nueva ola de calor. (Foto: AFP)