Dostarlimab es un fármaco experimental contra el cáncer de colon que ha hecho noticia gracias a los prometedores resultados dentro de los pacientes que participaron en el ensayo clínico en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, el medicamento logró eliminar el 100% de los tumores cancerosos de 12 pacientes reclutados. Cabe resaltar que ninguno de ellos pasó por radioterapia, cirugía o quimioterapia.

“Esta es la primera vez que esto sucede en la historia del cáncer”, señaló Luis Díaz Jr., investigador principal y médico oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), a The New York Times. El estudio se publicó el pasado domingo en la revista científica The New England Journal of Medicine.

Según Andrea Cercek, oncóloga del MSKCC, los tratamientos estándar contra el cáncer colorrectal son difíciles de afrontar por la ubicación del tumor, sobre todo por los efectos secundarios que se manejan en estos casos.

Aún así, de corroborarse la efectividad de este medicamento al largo plazo y en más pacientes, las consecuencias de los efectos secundarios se podrían evitar. Hay que recordar que se trata de un estudio preliminar y con una cantidad muy limitada de pacientes como parte del experimento.

Sobre el fármaco

Dostarlimab se enfocó en un grupo de pacientes de cáncer de recto que tenían una mutación específica en sus tumores, hecho que está presente en el 10% de personas con dicho tipo de cáncer.

Se conoce que, seis meses después del tratamiento, los 12 pacientes no registraron evidencia de tumores visibles.

Ahora los investigadores seguirán al tanto de la respuesta del fármaco y esperan que otros pacientes tengan el mismo resultado.

