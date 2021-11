En el 2020, el cáncer de mama fue el segundo tipo de cáncer más frecuente en el Perú, con 6.860 nuevos casos, y el séptimo más letal, con 1.824 muertes asociadas, según Observatorio Global del Cáncer. Pero a pesar de lo grave y agresiva que puede resultar esta enfermedad, desde el inicio de la pandemia solo un 5% de las mujeres en Lima y Callao se realizó una mamografía, procedimiento clave en la detección temprana del cáncer de mama. Este es uno de los datos obtenidos como parte de una encuesta hecha por la empresa Consulting Perú para Oncosalud.

En total, 513 mujeres de Lima y Callao, de entre 25 a 70 años, participaron en la encuesta. Lamentablemente, más de un 60% indicó jamás haberse realizado una mamografía . Y entre quienes sí lo han hecho alguna vez, solo una de diez se lo practicó en el último año.

“En este nuevo contexto de pandemia no se debe dejar de lado la atención del cáncer desde la etapa de prevención y diagnóstico, para así evitar descubrir algún tipo de neoplasia en etapas avanzadas. Un diagnóstico temprano ayuda entre 80% y 85% a un mejor manejo del tratamiento ”, señala el doctor Martín Falla, oncólogo de Oncosalud.

Respecto a los motivos detrás del bajo número de mujeres que se han hecho una mamografía, la encuesta muestra tres en particular: restricciones económicas (37%), temor al dolor que pueden sentir al momento del chequeo (28%) y la idea de que no la necesitan (14%). Cabe destacar también que la mayoría de las mujeres está desprotegida contra el cáncer, ya que solo un 5% de las encuestadas tiene algún seguro oncológico o de protección específica contra el cáncer .

“Lamentablemente, el Perú no cuenta con un sistema donde la mamografía se un instrumento de diagnóstico masificado para el cáncer de mama, y es que no todos los centros de salud o los policlínicos llevan a cabo este procedimiento ; entonces, es difícil acceder a esta prueba. Además, una cantidad importante de mujeres tiene que utilizar sus propios recursos para hacerse este estudio, pues no tienen un seguro”, sostiene Falla.

El especialista hace hincapié en que el peruano suele acude al médico solo cuando siente una molestia. “No tenemos una cultura netamente preventiva, y la mamografía es por prevención”, recalca.

Sobre el impacto de la pandemia en el diagnóstico del cáncer mama, Falla explica que esta crisis impidió y retrasó la realización de pruebas de diagnóstico y tratamientos; por lo tanto, es posible que ciertos casos de cáncer hallan avanzado y progresado.

“Hemos pasado meses inmovilizados. Los pacientes de provincia no podían venir a Lima, ya que no todas las provincias cuentan con especialistas. Y aquí en Lima, al cerrarse varios centros de trabajo, los pacientes no tenían los recursos para pagar las pruebas de diagnóstico o tratamientos. La pandemia ha hecho que el cáncer progrese ”, opina.

Si bien es cierto que el cáncer tiene un factor genético, su prevención implica también un cambio de estilo de vida, como erradicar el consumo de cigarro, el sedentarismo, la obesidad y promoviendo los chequeos anuales. No obstante, la encuesta de Oncoslud revela que la mayoría de participantes tiene una vida sedentaria : solo el 26 % practica algún tipo de actividad física o deporte, y eso disminuyendo drásticamente a partir de los 55 años. Asimismo, un grupo significativo de mujeres (49%) confía casi exclusivamente en la alimentación sana para prevenirlo.





