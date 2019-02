Cáncer | Cinco consejos para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad

Aunque el riesgo personal varía según ciertos factores, como el historial médico, los antecedentes familiares y el origen étnico, las investigaciones claramente muestran que aplicar varias modificaciones importantes en el estilo de vida puede reducir el riesgo de cáncer.

Un estudio reciente de la Sociedad Americana del Cáncer descubrió que el 45% de las muertes por cáncer y aproximadamente el 40% de los casos diagnosticados de cáncer son atribuibles a factores de riesgo modificables.

El peso es un factor de riesgo que afecta a hombres y mujeres, pero parece que su efecto es mayor en las mujeres. (Foto: Skeeze en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

► No fume

No es ninguna sorpresa que el mayor efecto lo tenga el tabaquismo, sea fumar cigarrillos o consumir otros tipos de tabaco. La concientización sobre los riesgos para la salud del tabaquismo ha aumentado considerablemente, por lo que ha disminuido la cantidad de muertes por cáncer pulmonar atribuidas a ese hábito. No obstante, el tabaquismo continúa siendo la mayor causa evitable de cáncer.

Lo mejor frente al tabaquismo es ni siquiera empezar a fumar; pero si fuma, dejarlo ahora hará diferencia en su vida. Dejar de fumar o de consumir otros tipos de tabaco reduce considerablemente el riesgo de cáncer de pulmón, así como de cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga, riñón y páncreas.

► Cuidado con la exposición al sol

Otro factor del estilo de vida que también debe considerarse es la exposición al sol. A diferencia del cáncer de pulmón que disminuye en cantidad, el cáncer de piel aumenta. Muchos de los casos de cáncer de piel se relacionan con el efecto producido por una exposición larga al sol sin la debida protección de la piel.

Tome precauciones siempre que salga al sol. Aplíquese protector solar de amplio espectro, con factor de protección solar (FPS) de por lo menos 30, y vuelva a aplicárselo a menudo. Evite el sol de mediodía y use ropa protectora, lentes de sol y sombrero de ala ancha. Si es padre o madre de familia, proteja a sus hijos con sumo cuidado del sol, porque quienes sufren múltiples quemaduras solares con ampollas durante la infancia corren más riesgo de tener melanoma, tipo especialmente peligroso de cáncer de la piel.

► Cuidado con el alcohol

Una tercera forma de reducir el riesgo de cáncer es tener cuidado con la cantidad de alcohol que uno bebe. Se ha demostrado que el consumo excesivo de alcohol contribuye al cáncer de hígado, estómago, boca y garganta. A fin de mantenerse dentro del rango de bajo riesgo, las mujeres no deben consumir más de 3 bebidas por día, sin exceder de 7 bebidas por semana. Los hombres, por su parte, no deben consumir más de 4 bebidas por día, sin exceder de 14 bebidas por semana.

► Cuide su peso

Controlar el peso también puede influir. El peso es un factor de riesgo que afecta a hombres y mujeres, pero parece que su efecto es mayor en las mujeres. Los estudios han descubierto que las mujeres obesas tienen mayor riesgo de cáncer de mama y de útero. Además, el riesgo de cáncer aumenta cuando al peso se suman varios otros factores, como una alimentación con alto contenido de grasas, la falta de un programa regular de ejercicio y un estilo de vida sedentario. La combinación de estos factores aumenta el riesgo para varios tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres.

► Atento con las vacunas

Las vacunas también ayudan a prevenir ciertos tipos de cáncer. Las vacunas contra el virus de la hepatitis B disminuyen el riesgo de cáncer del hígado. La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se recomienda a todos los niños y las niñas, antes de empezar la vida sexual, porque evita la causa más común de cáncer del cuello del útero y cáncer del pene, así como otros tipos de cáncer de la garganta y la boca.

Pese a que los factores aquí mencionados no son los únicos que alteran el riesgo de cáncer, están entre los factores de riesgo modificables más importantes que aplican a todas las personas. Si desea saber más acerca de sus riegos específicos para cáncer, hable con su médico sobre sus factores personales de riesgo y respecto a qué puede hacer para reducir su riesgo general de cáncer.

Fuente: Mayo Clinic