La cápsula de SpaceX amarizó con éxito y da inicio una nueva era de vuelos espaciales

La cápsula Crew Dragon de SpaceX volvió este viernes a la Tierra tras seis días en el espacio, cumpliendo así su misión de demostración para la NASA y abriendo el camino a un regreso de los vuelos tripulados desde Estados Unidos, por primera vez desde 2011.

Después de una hora de suspense, el vehículo, que sólo tenía un maniquí a bordo, amerizó en el océano Atlántico, a 370 km de las costas de Florida. Los astronautas de las misiones Apolo regresaban de la misma forma a la Tierra, antes de ser recogidos por barcos, y así es cómo lo harán los futuros tripulantes que viajen en Crew Dragon.

Cuatro grandes paracaídas frenaron la caída de la cápsula, según las imágenes transmitidas en directo por la NASA desde barcos.

"¡Buen amerizaje de Dragon confirmado!", tuiteó la cuenta de SpaceX. "Muy buena apertura de los paracaídas", confirmó Benji Reed, director de las misiones tripuladas de la compañía estadounidense.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, celebró inmediatamente "una nueva gran etapa de una nueva era de los vuelos espaciales tripulados", mientras llegaban los primeros mensajes de felicitación, entre ellos uno de la Agencia Espacial Europea.

A la espera del análisis de los datos de vuelo, SpaceX parece haber superado su examen: demostrar que el primer vehículo espacial estadounidense habitable desde el final del programa de transbordadores (1981-2011) es fiable y seguro para los astronautas.

La cápsula había sido lanzada el sábado por un cohete Falcon de SpaceX desde el centro espacial Kennedy, en Florida. El domingo se había acoplado automáticamente a la Estación Espacial Internacional (ISS), convirtiéndose en el primer vehículo tripulable privado en hacerlo.

A primera hora de este viernes, el vehículo encendió sus propulsores cuando la ISS pasaba sobre Sudán, a 410 km de altitud, se separó de la estación y comenzó la fase más complicada de la misión: la que lo llevó a frenar e iniciar el reingreso en la atmósfera, que hace subir la temperatura hasta niveles infernales.

El escudo térmico aguantó. Bob Behnken, uno de los astronautas que viajarán en Dragon la próxima vez para una ida y vuelta hacia la ISS, contó este viernes que la entrada en la atmósfera es un momento intenso en lo "físico" y en lo "emotivo". "Se ve la luz de la atmósfera que se calienta (...) Se ve la luz naranja que parpadea".

Como Apolo

"Nuestro futuro en el espacio es muy, muy brillante", dijo este viernes la astronauta estadounidense Anne McClain desde la ISS.



Dragon supone el regreso a un formato "antiguo": es la primera cápsula estadounidense diseñada desde Apolo en los años 1960 y 1970. Este tipo de vehículos no tiene alas, así que caen y sólo pueden detenerse con sus paracaídas, como el modelo ruso Soyuz, que aterriza en Kazajistán.



El precedente modelo espacial estadounidense, el transbordador, aterrizaba como un avión. Esas naves llevaron a los astronautas estadounidenses durante 30 años, pero su coste resultó ser demasiado alto, y dos de los cuatro vehículos iniciales tuvieron accidentes catastróficos, matando a 14 miembros de su tripulación.



Tras el final de ese programa, el gobierno estadounidense se orientó, durante los mandatos de Barack Obama (2009-2017), hacia las compañías SpaceX y Boeing para el transporte de sus astronautas hacia la ISS. La NASA ya no asume la totalidad de los gastos y paga por el servicio.



A la espera de que esas nuevas cápsulas estén operativas, los rusos tienen la exclusividad del transporte humano hacia la ISS. La NASA les paga para lograr un asiento para sus astronautas, que se entrenan con los astronautas rusos.



Con la cápsula Dragon y el modelo Starliner de Boeing, que aún no se ha probado, la NASA ya no dependerá de Rusia, aunque seguirá la cooperación entre las dos agencias espaciales.

