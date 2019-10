Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard ha logrado registrar por primera vez imágenes de la formación individual de un virus, con lo cual se logra un acercamiento nunca antes visto de la cinética del ensamblaje viral, informó la institución en un comunicado.

Los autores del estudio, que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, señalan que sus hallazgos ayudarán a entender cómo combatir los virus y su proceso de replicación.

“Todavía no sabíamos por completo cómo se ensamblaban los virus. Nuestra técnica ofrece la primera vista sobre este proceso y revela la cinética y las vías en detalle cuantitativo”, explica Vinothan Manoharan, profesor de física en la Escuela de Ingeniería John A. Paulson de Harvard.

Manoharan y su equipo se centraron en los virus de ARN monocatenarios, el tipo de virus más abundante en el planeta. En humanos, los virus ARN son responsables de la fiebre del Nilo Occidental, la gastroenteritis, la poliomielitis, el resfriado común y la enfermedad de manos, pies y boca, etc.

Estos virus tienden a ser muy simples. El virus que estudiaron los investigadores infecta la bacteria E. coli: tiene unos 30 nanómetros de diámetro y una pieza de ARN, con aproximadamente 3.600 nucleótidos y 180 proteínas idénticas. Las proteínas se organizan en hexágonos y pentágonos para formar una estructura similar a una pelota de fútbol alrededor del ARN, llamada cápside.

“Cómo esas proteínas logran formar esa estructura es la pregunta central en el ensamblaje de virus. Hasta ahora nadie había podido observar el ensamblaje viral en tiempo real porque los virus y sus componentes son muy pequeños y sus interacciones son muy débiles”, detalla la entidad.

Para conocer cómo se desarrollaban, los científicos utilizaron una técnica óptica conocida como microscopía de dispersión interferométrica, en la cual la luz que emite un objeto crea una mancha oscura en un campo de luz más grande. Si bien la técnica no revela la estructura del virus, sí revela su tamaño y cómo esta cambia con el tiempo, lo cual ayuda a crear un patrón.

La imagen muestra el proceso de ensamblaje. (Foto: Harvard)

“Algunas cápsides se ensamblaron en menos de un minuto, algunas tomaron dos o tres y otras tomaron más de cinco. Pero una vez que comenzaron a ensamblarse, no retrocedieron. Crecieron y crecieron y luego terminaron", explica Manoharan.

Sus conclusiones confirmaron predicciones sobre el ensamblaje de los virus: inicia con la formación de una masa crítica de proteínas, llamada núcleo, antes de que la cápside pueda crecer. El núcleo se forma en diferentes momentos para diferentes virus, pero una vez que lo hace, el virus crece rápidamente y no se detiene hasta que alcanza su tamaño final.

“Si los núcleos se forman demasiado rápido, las cápsides completas no pueden crecer. Esa observación podría darnos algunas ideas sobre cómo interrumpir el ensamblaje de virus patógenos”, dijo Manoharan.

Si embargo, la forma en que las proteínas individuales se unen para formar el núcleo sigue siendo una pregunta abierta, pero los investigadores creen que con esta nueva técnica pueden desarrollar nuevos modelos para conocer este proceso.

