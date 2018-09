“Muchos pedidos de cesárea son por falta de información”

De acuerdo con los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2016, la prevalencia de partos por cesárea es del 31,6% en nuestro país. Sin embargo, se conoce que la gran mayoría de estas intervenciones no son necesarias.



El doctor Luis Cabero-Roura, presidente de honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y director del departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quironsalud de Barcelona, estuvo en Lima invitado por la clínica Ricardo Palma para el conversatorio “Cesárea: ¿una forma natural de concebir?”. El Comercio conversó con él sobre el aumento de procedimientos quirúrgicos para el alumbramiento, sobre los mitos del parto natural, y sobre la conveniencia de no elegir un centro de salud para dar a luz.

— ¿POR QUÉ CADA VEZ SE REALIZAN MÁS CESÁREAS?

Se debe analizar cada caso, pero en su mayoría es porque las mamás creen que las cesáreas son intervenciones quirúrgicas sencillas, que no tienen ninguna complicación. Lo más importante es hacer una reflexión y recordarles que el parto vaginal no es peligroso, siempre y cuando se cumplan las normas correctas de ejecución. Las madres piensan que con la cesárea se pueden prevenir alteraciones del suelo pélvico (músculos de la zona baja de la pelvis), lo cual no está probado. También creen que las cesáreas son muy seguras y eso no es completamente cierto, pues se pueden presentar muchas complicaciones después, en el corto plazo, que van desde lesiones durante el acto quirúrgico, infecciones, realización de histerectomías. Pero también hay un efecto social: la cesárea es una operación en la que se abre el abdomen. Para una mujer, es más dolorosa y desfavorable que un parto vaginal bien hecho.

“La cesárea es una operación en la que se abre el abdomen. Es más dolorosa y desfavorable que un parto vaginal” .

Doctor Luis Cabero-Roura

— NACER POR CESÁREA AFECTA LA SALUD DEL RECIÉN NACIDO...

Correcto. Se ha podido ver cómo los niños que nacen por cesárea tienen alteraciones inmunológicas. La inmunología es la ciencia que regula la respuesta del organismo frente a estímulos que pueden ser infecciones, traumatismos, etc. Esta respuesta se ve alterada si no hay la preparación adecuada del sistema inmunológico. Para ello, es necesario que haya una cantidad de gérmenes o microbiota en el intestino del niño, pues desde allí se segregan una serie de sustancias que regulan la inmunología. El niño que nace por cesárea no adquiere estos gérmenes porque al nacer no tiene contacto con el canal vaginal, que es donde estos microbios están. Este paso es clave, porque promueve que el niño haga una respuesta inmunológica muy buena. Muchos niños que nacen por cesárea tienen más asma, más alteraciones artríticas y otras respuestas inmunitarias, que se presentan incluso muchos años después del nacimiento. Si han aumentado las cesáreas, no es de extrañar que hayan aumentado también las patologías en estos niños, que antes eran poco frecuentes.

— LAS CESÁREAS SE DEBEN HACER EN CIERTOS CASOS...

En la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) hemos estudiado mucho el tema. Hemos detectado que el 85% de las mujeres que piden someterse a una cesárea no tienen la información correcta. La piden porque algún familiar o personaje famoso se la hizo, o porque creen que la vagina no se va a dilatar lo suficiente y que no van a tener una mejor respuesta sexual luego del parto. La mayoría no tiene un conocimiento real de la situación. Allí es donde entra la figura del médico tratante, quien debe ser muy cauto y sensato para explicar los pros y contras de una cesárea, así como los casos en los que se recomienda.

— ¿QUÉ OPINA SOBRE EL PARTO VERTICAL Y EL PARTO DOMICILIARIO?

El parto vertical hoy está directamente relacionado con el ambiente en donde viva la paciente. No hay problema siempre y cuando esté todo controlado y se le quite todo riesgo. En el parto horizontal, la mujer asume un papel importante en el acto. Y los especialistas debemos transmitirle esa sensación, de que es nuestro objeto de atención. Y sobre el parto domiciliario, en particular, lo veo con peligro porque no se va a contar con los medios para atender ante alguna complicación. Más bien, hay una tendencia creciente para hacer que los hospitales lo parezcan cada vez menos y sean más amigables para la parturienta y su familia.

— ¿QUÉ LE RECOMIENDA A UNA GESTANTE PRIMERIZA?

Que no tenga miedo. Tanto el embarazo como el parto natural son hechos fisiológicos que le van a dar satisfacciones no solo emocionales.