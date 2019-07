Quién es la "Princesa de la Ciencia" y cómo busca alentar a las mujeres a ser científicas

Para la geofísica Celeste Labedz la sorpresa fue total.



Cuando posó vestida como la princesa Elsa (de la película de Disney "Frozen") en medio del campo de hielo de Juneau, en Alaska, nunca imaginó que la imagen daría vueltas al mundo, convirtiéndose rápidamente en viral y acumulando, en pocas horas en Twitter más de 10.000 "likes".



Pero ¿qué hace una científica disfrazada de princesa en medio de un glaciar?



La respuesta está en la cuenta de Twitter de Labedz quien, al momento de subir la foto, escribió: "Creo firmemente que a los niños no se les debe enseñar que las cosas femeninas y la ciencia son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, empaqué una capa junto a mis herramientas de trabajo de campo, solo para mostrar cómo se vería la glacióloga Princesa Elsa".

Y aunque las imágenes parece ser bastante espontáneas, lo cierto es que la idea comenzó mucho antes de que uno de sus compañeros de investigación disparara la cámara en medio de un descanso en plena excursión.



Celeste frente al campo de hielo de Juneau, en Alaska, donde realizó una investigación sobre el uso de sismómetros para detectar terremotos en los glaciares. (Foto: Celeste Labedz)3 Agencias

Todo partió cuando Labedz se enteró de que tendría que hacer este viaje a Alaska semanas antes para investigar el uso de sismómetros con el fin de detectar terremotos en los glaciares.

En ese momento, la geofísica recordó que tenía una capa que imitaba a la de la princesa Elsa en la casa de sus padres, en el estado de Nebraska, Estados Unidos.



La había comprado para celebrar Halloween en años anteriores. Entonces, llamó a su madre, Cynthia, para que se la enviara al Instituto de Tecnología de California en Pasadena, donde actualmente estudia las condiciones hidrológicas subglaciales.

"Pensé que sería muy divertido y que podría resonar entre otros científicos", explicó la investigadora a BBC. "Doblé la capa, era muy pequeña, y la metí a mi mochila. Luego, cuando tuvimos un descanso, la saqué", agregó.



Inclusión de la mujer en la ciencia

Labedz está realizando un doctorado en el laboratorio de sismología del Instituto de Tecnología de California. Su investigación tiene que ver con explorar los procesos ambientales que afectan a los glaciares, como los sismos y la presión de los sedimentos del flujo del agua subglacial.



Su interés en la ciencia fue alentado por sus padres. Su padre trabajaba en el Museo Estatal de la Universidad de Nebraska. "Básicamente crecí en un museo de historia natural", afirma Labedz.

"Amaba a Cenicienta mientras crecía, pero la princesa Elsa es mi personaje favorito de Disney, le encanta el hielo", explica Labedz. (Foto: Celeste Labedz) Agencias

Pero más allá de sus investigaciones, la geofísica es también una activa defensora de la inclusión de la mujer en las ramas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.



"Las mujeres han sido excluidas durante mucho tiempo, tanto histórica como socialmente. Hay una falta de modelos a seguir. La ciencia está vinculada por nociones históricas de que el científico es un hombre blanco, heterosexual y sin discapacidades", señala.

"Puede ser excluyente si eres lo contrario de cualquiera de estas características y, por eso, quiero alentar a las personas de distintas identidades en todo lo que hago. Me gustaría que las personas piensen detenidamente sobre cómo creen que debería ser un científico", agrega.



Sorpresivo efecto

Luego de posar vestida de princesa en el glaciar, Labedz tuvo que esperar varios días para poder publicar las fotografías porque en el campo de hielo de Juneau no hay señal ni Internet.



Cuando volvió a la universidad en California, primero descargó de su cámara digital las imágenes relativas a su investigación y, luego, las relacionadas con el personaje de "Frozen".

Con estas fotografías, la investigadora espera alentar a las mujeres a asumir carreras científicas. Para ella, faltan "modelos a seguir" que entusiasmen a las niñas a estudiar ciencias. (Foto: Celeste Labedz) Agencias

"Me tomó unos días. Pero también pasé mucho tiempo pensando en lo que iba a escribir", cuenta la estudiante doctoral.



La reacción que tuvo la imagen en Twitter fue totalmente inesperada para la investigadora.



"No esperaba que tuviera el efecto que tuvo y que se extendiera hasta ahora. Ha tenido una respuesta muy positiva. La gente se lo está mostrando a sus hijos y eso me hace feliz", dice.



Y aunque no se sabe cuál será el efecto real que esta mujer tendrá entre las niñas, hoy en las redes sociales Labedz es conocida como la "Princesa de la Ciencia".