Este lunes El Comercio publicó –como parte de nuestra serie de podcast Mentes Peruanas– una entrevista a la científica peruana Gisella Orjeda. En ella, considera que para el desarrollo de la ciencia peruana hace falta mejorar el trabajo que hace el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) en varios temas puntuales.

Ante estas declaraciones, la presidenta del Concytec, Fabiola León-Velarde se comunicó con este Diario para aclarar algunas de las afirmaciones hechas.

—Cambio de gobernanza—

Para Orjeda, “Concytec depende mucho de quien está a la cabeza. A veces está fuerte y a veces, como ahora, está muy débil”. Ante ello, León-Velarde indica que la institución que preside “se ha fortalecido por la Ley 30806, que modifica varios artículos de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley 28613, que permite articular mejor los esfuerzos dentro del Sinacyt”.

Agrega que los problemas del sector “han sido identificados en la Política y el Plan de Competitividad y Productividad 2019-2030, con medidas concretas para corregirlos”.

—Falta de ejecución—

En otro pasaje de la entrevista, Orjeda Fernández asegura que se le redujo el presupuesto asignado a Concytec “por falta de ejecución”.

León-Velarde indica que en los últimos tres años, la ejecución del Concytec ha estado entre las más altas dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que ha sido similar a la de la gestión de la doctora Orjeda frente al Concytec.

“Cabe señalar que históricamente la ejecución en el Fondecyt –que es la unidad ejecutora del Concytec– se da hacia el final del año, pues los proyectos deben ir progresando para transferirles recursos basados en los avances”, detalla.

Asimismo, León-Velarde recuerda que “la ejecución se verá más afectada este año, pues parte de las universidades e institutos de investigación cerraron durante la cuarentena y esto retrasó la ejecución de los proyectos”.

Agrega que si bien el Concytec inició el año con un recorte presupuestal, por la emergencia económica, se les aprobó una demanda adicional para la formulación del presupuesto 2021.

—Sobre investigadores—

Orjeda indicó que los 4.000 o 5.000 científicos que tenemos no son considerados como tales por el Estado por estar en el grupo María Rostworowski y no reciben bono de investigador ni algún otro beneficio. “La denominación investigador María Rostworowski ha sido creada demagógicamente”.

La titular del Concytec considera que esa afirmación es falsa. “Hay unos 5.000 investigadores inscritos en el Registro Nacional de Investigadores (Renacyt). Se les otorga un bono a aquellos que se encuentran en los cuatro niveles del grupo Carlos Monge, y a aquellos calificados en el nivel 1 del grupo María Rostworowski. Rechazo categóricamente la aseveración que la creación de este grupo en el Renacyt es demagógica. No es verdad, por tanto, que el Estado no los considera. Es más, quien emite la disposición que regula el otorgamiento del bono docente investigador, en base al Renacyt, es el Ministerio de Educación y no el Concytec”.

Según León-Velarde, el registro anterior era voluntario y por eso no estaban todos los investigadores. “El 57% del grupo Rostworowski pertenecía al anterior Regina. Así, en el grupo Monge –conformado por científicos con mayor dedicación a la investigación– se han podido mapear y registrar a más de 600 investigadores que no figuraban antes. Además, el nuevo Renacyt ha incorporado a investigadores de otras disciplinas como las Ciencia Sociales y Humanas”.





EL DATO

Mejoramiento. Sobre la necesidad de la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, León-Velarde indica que es un pedido ya conocido y que por ello plantearon una modificación en el objetivo 3 y la medida 3 del Plan de Competitividad y Productividad 2019-2030.





