El científico que ha dedicado su vida a construir una máquina del tiempo

Ron Mallett tiene un sueño al que ha dedicado su vida: viajar en el tiempo.



Y no se trata solamente de una fantasía: Mallett es un físico respetado y es profesor de la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos.



"Me veo como una persona común con una pasión, y mi pasión es la posibilidad de viajar en el tiempo", señaló Mallett, cuyo trabajo fue tema esta semana del programa de ciencia Horizon, de la BBC.



Y el físico, de 73 años, confesó que su gran pasión se originó en una tragedia personal.

--- "Ver otra vez a mi padre" ---

El padre de Mallett, un fumador empedernido, murió de un ataque al corazón con sólo 33 años, cuando su hijo tenía 10 años de edad.



Mallett quedó devastado y se refugió en los libros.

"Un año después de la muerte de mi padre encontré un libro que cambió mi vida. El libro era 'La máquina del tiempo', de HG Wells".



"La tapa me llamó la atención. Pero lo que me cautivó era lo que decía adentro: 'Los científicos saben que el tiempo es una forma de espacio y que podemos ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, como lo hacemos…en el espacio'".



"Cuando leí eso me dije, ¡qué maravilloso!, si pudiera construir una máquina del tiempo podría volver al pasado, ver nuevamente a mi padre y tal vez salvar su vida", recordó el científico.

--- Un túnel al pasado ---

La idea de una máquina del tiempo puede parecer una locura, pero los científicos ya están buscando respuestas que algún día podrían hacer realidad la visión de Mallett.

El actor Rod Taylor protagonizó una versión filmográfica del libro que inspiró a Mallett cuando niño, "La máquina del tiempo", de HG Wells. (Foto: Getty)

Albert Einstein señaló que las tres dimensiones del espacio están vinculadas al tiempo, una cuarta dimensión.



Einstein llamó a este sistema espacio-tiempo y es el modelo usado actualmente para explicar el universo.



Pero Einstein también pensaba que era posible curvar el espacio-tiempo y crear un puente. El fenómeno es denominado "agujero de gusano" y puede ser visualizado como un túnel con dos salidas, cada una a un punto diferente en el espacio-tiempo.



Los agujeros de gusano podrían existir naturalmente en el cosmos y científicos en Rusia están usando radiotelescopios para tratar de detectarlos.



--- Energía oscura ---

Pero usar agujeros de gusano para viajar en el tiempo no será fácil.



El más próximo podría estar a muchos años luz de distancia. Y aunque pudiéramos llegar hasta ellos y sobrevivir el viaje no sabemos donde acabaríamos.

El "agujero de gusano" y puede ser visualizado como un túnel con dos salidas, cada una a un punto diferente en el espacio-tiempo. (Foto: Science Photo Library)

El misterioso fenómeno de la energía oscura podría ofrecer una solución.



En la década del 90, los astrónomos constataron que la expansión del universo se está acelerando.



"Algo está teniendo un efecto antigravitatorio. No sabemos qué es, pero está en gran parte del Universo. Lo llamamos energía oscura", dijo a la BBC Tamara Davis, cosmóloga dela Universidad de Queensland en Australia.



Un agujero de gusano sólo funcionaría para viajar en el tiempo si su entrada o "boca" pudiera mantenerse abierta durante suficiente tiempo. Y esto requiere energía negativa, algo que no existe en la vida cotidiana.



Pero según Davis, la energía oscura podría mantener las aberturas del túnel abiertas durante el tiempo necesario.



"No sabemos si podremos crear algún día un agujero de gusano, si algo así estaría dentro de nuestra capacidad técnica. Pero quién sabe qué logrará una futura civilización humana", afirmó la cosmóloga.



"La tecnología ha avanzado tan rápidamente que tal vez algún día lograremos controlar el espacio y el tiempo".

--- "Como cuando revolvemos una taza de café" ---

Ron Mallett tiene otra propuesta.



El plan de Mallett para una máquina del tiempo está inspirado en un librosobre las ecuaciones de Einstein que leyó cuando tenía 12 años.



El físico de la Universidad de Connecticut construyó un dispositivo para ilustrar principios que permitirían construir en el futuro una máquina real, según afirmó a la BBC.

El dispositivo de Mallett usa un láser para generar un anillo de luz dentro del cual se curva el espacio y por tnato "también el tiempo".

El dispositivo usa un láser para generar un haz circular. El espacio dentro de ese anillo de luz debería curvarse, "como cuando revolvemos una taza de café", explicó Mallett.



Y debido a que el espacio y el tiempo están íntimamente conectados, curvar el espacio también curvaría el tiempo. El trabajo de Mallett ha demostrado que si el láser tiene la intensidad necesaria en un espacio suficientemente pequeño sería posible alterar el tiempo linear en el que vivimos.

--- Todo lo que existió está en el espacio-tiempo ---

La idea de Mallett requeriría vastas cantidades de energía y trabajar a una escala microscópica.



Y aún si lográramos construir una máquina del tiempo, usarla con éxito requeriría una mayor comprensión de qué es el tiempo en sí.

Albert Einstein señaló que las tres dimensiones del espacio están vinculadas al tiempo, una cuarta dimensión. (Foto: SPL)

La idea generalmente aceptada es que el universo es un bloque de espacio-tiempo.



"Lo importante de este modelo es la idea de que el pasado, el presente y el futuro son igualmente reales. Así que puedes pensar que todo lo que existió alguna vez, existe o existirá está en algún lugar en el espacio-tiempo", explica Kristie Miller, directora del Centro para el Estudio del Tiempo de la Universidad de Sidney, en Australia.



Esto significa que "los dinosaurios están por allí en el pasado, nosotros estamos aquí ahora y todo el futuro está en algún lugar del espacio-tiempo", detalla.



Una forma de visualizar este modelo es pensar en puntos en el tiempo como sitios en el espacio.



"Estoy en Sidney, pero hay otras personas en Singapur o Londres. Y esos lugares son perfectamente reales", señaló Miller.

--- "El paso del tiempo es real" ---

Este modelo implica, sin embargo, que el pasado, el presente y el futuro ya están escritos y aunque pudiéramos viajar en el tiempo no podríamos alterarlos.

Para Smolin, el pasaje del tiempo no es una mera ilusión y "no hay a donde viajar". (Foto: BBC)

El modelo del bloque trata nuestra experiencia cotidiana del tiempo como una ilusión, una forma en que los seres humanos racionalizan la realidad.



Pero Lee Smolin, del Instituto Perímetro en Waterloo, Canadá, cree que el paso del tiempo es un fenómeno fundamental y real.



"Viajar en el tiempo es probablemente imposible", dijo Smolin a la BBC.



"Si lo real es el momento presente, el pasado solamente es real en el sentido de que tenemos recuerdos o registros de él y el futuro aún no existe, entonces no hay a donde viajar".

--- "Nunca debes decir nunca" ---

Neil Turok, director del Instituto Perímetro, cree que el extraño mundo de la física cuántica puede ser crucial para resolver el enigma.

"La tecnología ha avanzado tan rápidamente que tal vez algún día lograremos controlar el espacio y el tiempo", señaló la cosmóloga Tamara Davis.

En las escalas ínfimas de la física cuántica las reglas de la física clásica que se enseña textos de colegio no operan.



En el mundo cuántico, por ejemplo, una partícula puede estar en muchos lugares al mismo tiempo.



"Creo que hay una posibilidad de que volvamos atrás en el tiempo. En la física cuántica, nada es imposible", dijo Turok.



Por el momento, viajar en el tiempo sigue siendo una esperanza lejana porque "nadie realmente tiene una idea plausible de cómo ir hacia atrás en el tiempo".



Pero Turok asegura que "nunca debes decir nunca".



"Alguien muy inteligente podría algún día decirnos cómo cambiar las reglas".