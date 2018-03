Su nombre no es reconocido, pero su contribución al desarrollo de la comunicación inalámbrica fue fundamental.



En 1897 el ingeniero italiano Guillermo Marconi realizaba la primera transmisión de una señal radial sobre el mar en el mundo.



El histórico experimento ocurrió en Gales, en el suroeste del Reino Unido.



"¿Me oyes?", fue el mensaje inicial que envió Marconi en código Morse.



Poco después, recibió la respuesta de quien estaba al otro lado: "Si, alto y claro".



Pero para que esto pasara, fue necesario el trabajo del físico, botánico y biólogo indio Jagadish Chandra Bose.



Sus inventos fueron innovadores. (Foto: Wikipedia/ Biswarup/Ganguly) Internet

Dinero y ciencia no se dan la mano

​

La publicación estadounidense Quartz recordaba el experimento público realizado por el físico en Calcuta, India, en el mostró como una onda electromagnética atravesó paredes e hizo que sonara una campana.



"Se le considera el padre de la ciencia radial porque fue la primera persona en demostrar la transmisión de ondas electromagnéticas en 1895. Pero Bose no patentó su invento, fue Marconi quien lo hizo unos años después", de acuerdo al sitio web de la Universidad Abierta del Reino Unido.



Varios coinciden en que el italiano utilizó uno de los inventos del físico indio para realizar la primera comunicación trasatlántica inalámbrica.



Bose estaba en desacuerdo con el desarrollo de la ciencia por el lucro, y por eso no registró sus creaciones, según señala la publicación estadounidense National Geographic.



"Si hubieras visto la avaricia y el anhelo que hay en Estados Unidos por el dinero… Dinero y más dinero, una terrible codicia que lo permea todo", le dijo el indio a un amigo en 1913, de acuerdo a National Geographic.



Bose daba charlas en diferentes países acerca del sistema nervioso. (Foto: Biblioteca Nacional de Francia) Internet

Las raíces

​

Bose nació en 1858 en el territorio que actualmente ocupa Bangladesh pero que, en esa época, pertenecía a India.



En 1880 viajó a Inglaterra para estudiar y se matriculó en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en el curso de Ciencias Naturales.



Se graduó en 1884 y un año después regresó a India. Allí trabajó como docente durante 30 años en el Colegio Presidencia, en Calcuta.



De acuerdo con el diario británico The Independent, el padre de Bose lo envió a la escuela siendo muy pequeño para que, antes de aprender inglés, aprendiera su lengua materna, el bengalí. India era parte del Imperio Británico, que ejercía control sobre casi todas las instituciones de la colonia.



El periódico recuerda un comentario que Bose hizo durante una charla en 1915. "Escuchaba embelesado historias de pájaros, animales y criaturas acuáticas. Quizás eso fue lo que generó en mí el interés de estudiar la naturaleza".

El físico fue docente por más de 30 años en Calcuta. (Foto: Getty) Internet

Destacado

Y es que las plantas también eran parte de sus intereses. Sus habilidades le permitieron destacarse en la botánica, y el trabajo que realizó en ese campo contribuyó a su entendimiento de las ondas electromagnéticas.



"Desarrolló instrumentos sensibles capaces de detectar la respuesta de un organismo vivo ante un estímulo, con lo que pudo anticipar el paralelismo entre los animales y las plantas", se lee en la Enciclopedia Británica.



Damos por sentado que las plantas respiran, responden a los estímulos y se reproducen, pero en la época en la que vivió Bose, esa realidad se desconocía.



"Utilizando un instrumento de medición que inventó, logró documentar el crecimiento de las plantas. Descubrió que su desarrollo variaba dependiendo de los estímulos a los que estaban expuestas", según señalan en el sitio Quartz.

Más de Tecnología y ciencias en...