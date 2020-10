El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró a 15 científicos para redactar el Informe de Desarrollo Sostenible Global 2023. En este selecto grupo de especialistas fue designado el doctor Jaime Miranda, director de CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Con ello, el destacado científico peruano aportará desde la visión de nuestro país sobre las políticas y acciones para promover la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

Tras un extenso proceso de consulta por parte de la ONU, el grupo fue seleccionado por su amplia gama de disciplinas, experiencia y antecedentes. Los 15 científicos son: John Agard (Trinidad y Tobago), Kaltham Ali Al-Ghanim (Qatar), Sergey N. Bobylev (Federación de Rusia), Opha Pauline Dube, (Botswana), Ibrahima Hathie (Senegal), Norichika Kanie (Japón), Nyovani Janet Madise (Malawi), Shirin Malekpour (Australia), Jaime Miranda (Perú), Jaime C Montoya (Filipinas), Jiahua Pan (China), Åsa Persson (Suecia), Ambuj D Sagar (India), Imme Scholz (Alemania) y Nancy Shackell (Canadá).

Cabe precisar que el trabajo del Dr. Jaime Miranda se concentra en la intersección entre epidemiología y políticas públicas en el campo de las enfermedades crónicas no transmisibles en países de ingresos medios y bajos. Asimismo, tiene diversas investigaciones y estudios. Es médico egresado de la UPCH, con maestría y doctorado en Epidemiología por la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) del Reino Unido.

Informe 2023

El Informe de Desarrollo Sostenible Global 2023 proporcionará orientación sobre el estado del desarrollo sostenible mundial desde una perspectiva científica , abordará problemas y desafíos nuevos y emergentes, y ofrecerá recomendaciones para la acción de los gobiernos y otros actores. Asimismo, estará disponible para una amplia gama de partes interesadas, entre las que se encuentran las empresas, la sociedad civil y el público en general.

El grupo independiente de científicos abordarán el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo es fortalecer la interfaz ciencia-política y servir como un sólido instrumento basado en pruebas para ayudar a los responsables de la formulación de políticas a promover la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. El informe sobre el desarrollo sostenible mundial se publicará en 2023 y se incorporará a la revisión mundial de alto nivel de la Agenda 2030 en las Naciones Unidas en setiembre de ese año.

Los especialistas del Informe de Desarrollo Sostenible Global 2023 contarán con el apoyo de un equipo de trabajo compuesto por seis organizaciones de la ONU: la Secretaría de las Naciones Unidas; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Banco Mundial. El equipo de tareas coordinará las aportaciones de una red de redes existentes, que representan a las Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico.

Dato

El Grupo para el Informe 2023 es el segundo de su tipo. El primer Grupo publicó su informe titulado: El futuro es ahora: ciencia para lograr el desarrollo sostenible en setiembre de 2019.

