Científicos desarrollan un método rápido contra la calvicie

Investigadores japoneses anunciaron haber desarrollado un método de cultivo ultrarápido de folículos capilares que podría permitir a futuro, según ellos, decir adiós a la calvicie o remediar la pérdida de cabello por quimioterapia o algunas enfermedades.



Su estudio utiliza dos tipos de células colocadas en pequeños recipientes de silicona para cultivar "gérmenes de folículos pilosos", fuente de pequeñas calvicies en donde nace y se alimenta el cabello.

(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay) Internet

El equipo nipón de la universidad nacional de Yokohama, dirigido por Junji Fukuda, logró cultivar 5.000 de esos "gérmenes" en unos días.



Este método es presentado como un gran paso en las laboriosas técnicas existentes que logran crear justo unos cincuenta "gérmenes" a la vez.



No se prevén ensayos en humanos antes de cinco años, pero los investigadores están convencidos de que esta técnica podría ser utilizada para reconstituir abundantes mechas.



Podría igualmente ayudar a las personas afectadas de cáncer y bajo quimioterapia o que sufren enfermedades que provocan la pérdida de cabello, declaró Fukuda, cuyos trabajos fueron publicados en la revista Biomaterials.



"Las clínicas especializadas utilizan a menudo cabello de la nuca para plantarlo en las zonas frontales. El problema es que ello no aumenta el volumen total de cabello", explicó Fukuda.



Los tratamientos médicos existentes pueden desacelerar la caída de cabello pero no logran revertir el proceso, subrayó.



Un nuevo tratamiento que utilice esta técnica podría estar disponible en 10 años, estimó Fukuda.

Más noticias de Tecnología en...