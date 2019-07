Científicos logran la primera imagen del 'entrelazamiento cuántico' predicho por Einstein

Un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, logró obtener la primera imagen de la historia del 'entrelazamiento cuántico', lo cual significará un importante avance en la computación cuántica y criptografía, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Science Advances.

Ideado como una paradoja por Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen en 1935, el entrelazamiento cuántico es un raro fenómeno por el cual los estados cuánticos de varias partículas están interrelacionados, independientemente de la distancia entre ellas. Es decir, la información de una puede pasar a la otra de manera inmediata.

"La fotografía que hemos conseguido hacer es una elegante demostración de una propiedad fundamental de la naturaleza, observada por primera vez en forma de imagen. Se trata de un resultado emocionante y que se podría utilizar en el campo emergente de la computación cuántica y llevarnos a conseguir nuevos tipos de soportes visuales para nuestras investigaciones", aseguró Paul Antoine Moreau, autor principal.

En su momento, Einstein lo llamó "espeluznante acción a distancia", pues no encajaba con su relatividad general. Desde entonces, los físicos sabían que existía, pero no entendían por qué y no la habían visto.

En las últimas décadas, los científicos habían logrado reproducir el entrelazamiento cuántico en sus laboratorios, lo cual significó importantes aportes a la computación cuántica.

Sin embargo, hasta ahora nadie había logrado obtener una imagen de su proceso. Ahora los expertos de Glasgow pudieron fotografiar un tipo de entrelazamiento cuántico conocido como 'entrelazamiento de Bell'.

Para lograrlo, los científicos dividieron los pares de fotones entrelazados. Uno de ellos fue dirigido a través de un cristal líquido, que cambiaba la fase de los fotones, y el otro hacia un detector.

Entonces, una cámara altamente sensible grabó imágenes de todos los fotones cuando sufrieron las transformaciones, aunque estaban separados. De este modo, lograron captar el momento del entrelazamiento cuántico.

La cámara pudo capturar fotones individuales y tomar fotografías cuando un par de fotones entrelazados golpeaban los detectores. Gracias a ello, los físicos lograron obtener una foto con las cuatro variantes del cambio de fase de los fotones.

Los autores esperan que este avance también ayude a entender otros fenómenos cuánticos hasta ahora incomprendidos.



