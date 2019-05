Científicos revelan cómo los exoplanetas podrían sobrevivir a la muerte de su estrella

Un equipo de astrofísicos ha determinado que los planetas pequeños, resistentes y llenos de elementos densos, como la Tierra, tienen la mejor oportunidad de evitar ser aplastados cuando su estrella anfitriona muere si están a la distancia correcta. La conclusión la han obtenido a través de un modelo probabilístico que los llevó a determinar los factores más importantes que deciden su destrucción.

Los científicos del Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Warwick explicó la "guía de supervivencia" para exoplanetas podría ayudar a guiar a los astrónomos a localizar estos cuerpos potenciales alrededor de estrellas enanas blancas gracias a la nueva generación de telescopios más potentes.

El trabajo publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society profundiza el proceso de vida de las estrellas cuando, al quedarse sin combustible, se reducen y se transforman en enanas blancas. Aquí, algunos cuerpos en órbita que no se destruyen en la vorágine causada por la explosión de la estrella en sus capas externas se someten a cambios en las fuerzas de las mareas a medida que el astro colapsa y se vuelve súper denso.

La distancia de la estrella es clave

Al modelar los efectos del cambio en la gravedad de una enana blanca en los cuerpos rocosos que orbitan, los investigadores han determinado los factores más probables que harán que un planeta se mueva dentro del "radio de destrucción" de la estrella; la distancia desde la estrella donde un objeto se mantiene unido solo por su propia gravedad se desintegrará debido a las fuerzas de marea. Dentro del radio de destrucción se formará un disco de escombros de planetas destruidos.

Aunque la supervivencia de un planeta depende de muchos factores, los modelos revelan que cuanto más masivo es el planeta, más probabilidades hay de que sea destruido a través de las interacciones de las mareas.

Pero la destrucción no es segura basada sólo en la masa: las exo-Tierras de baja viscosidad son tragadas fácilmente incluso si residen en separaciones dentro de cinco veces la distancia entre el centro de la enana blanca y su radio de destrucción. La luna Encélado de Saturno, a menudo descrita como una "bola de nieve sucia", es un buen ejemplo de un planeta homogéneo de muy baja viscosidad.

La distancia a la estrella, al igual que la masa del planeta, tiene una fuerte correlación con la supervivencia o el engullimiento. Siempre habrá una distancia segura desde la estrella y esta distancia segura depende de muchos parámetros. En general, se garantiza que un planeta homogéneo rocoso que se encuentra en un lugar de la enana blanca, que se encuentra más allá de un tercio de la distancia entre Mercurio y el Sol, evita la ingestión de las fuerzas de las mareas.

Emol, GDA