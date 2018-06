Cinco insólitos consejos sexuales de un doctor del Medioevo

Amor, sexo, anticoncepción… las relaciones podían ser un campo minado en la Edad Media. Pero la medicina medieval dispensaba consejos sobre todo, desde fingir la virginidad hasta la muerte por celibato.



Katherine Harvey, becaria de investigación de Wellcome Trust en Birkbeck, Universidad de Londres, y autora de "Una historia cultural de la sexualidad en la Edad Media" se viste de doctor y responde 5 preguntas a la manera de los médicos de los siglos V hasta el XV.



1. Soy un hombre enamorado de alguien que no me ama. ¿Qué puedo hacer?



Muchos hombres en su situación recurrirán a la magia del amor, y hay muchas pociones y hechizos que pueden ayudarte a conseguir el afecto de una mujer.



Algunos dicen que poner huevos de hormiga en la tina en la que ella se baña despertará sus pasiones, o que el rocío de la planta vinca en la comida fomentará el amor.

¿Echarle rocío de esta planta hará que nazca el amor? (Foto: Getty)

Llevar beleño o hierba loca sobre tu persona también puede hacerte irresistiblemente atractivo.



Por supuesto, la iglesia no aprueba tales actividades, y si se te acusa de utilizar la magia del amor, es posible que te lleven a los tribunales eclesiásticos. ¡Entonces procede con precaución!



También me preocupa que puedas estar sufriendo de mal de amores, debido a tus sentimientos no correspondidos.



Si experimentas síntomas como insomnio, melancolía y pulso acelerado, debes buscar una cura.



El descanso, los baños calientes y la buena comida (como cordero y fruta madura) ayudarán. Probablemente necesites un sangrado o una purga para reequilibrar tus humores.



Puede ser útil contemplar otras mujeres hermosas y pensar en las fallas de esa mujer en particular.



Por el bien de tu salud, debes persuadir rápidamente a tu amada de que ella también te ama, o convencerte de que no la amas.

2. Mi esposo y yo tenemos 8 hijos y no podemos pagar más. ¿Qué podemos hacer?



Esta es una situación en la que muchas parejas se encuentran, ya que la procreación es el principal objetivo del matrimonio y los niños son muy caros.



Si tu esposo está de acuerdo, la mejor solución es un pacto de abstinencia, pero recuerda que negarle la deuda marital a tu cónyuge sin su consentimiento es un pecado.



Alternativamente, hay varias cosas que puedes intentar para prevenir la concepción.



Estornudar como método anticonceptivo. (Foto: Getty)

Los niños solo se conciben cuando ambos cónyuges emiten semillas, por lo que si, por ejemplo, tu marido se retira antes de eyacular, no quedarás embarazada.



El movimiento puede hacer que la semilla se escape del cuerpo de una mujer, así que trata de estornudar o saltar después de las relaciones sexuales.



Algunas personas prefieren los amuletos: se dice que sostener un azabache o usar los testículos de una comadreja alrededor del cuello durante el acto sexual evitará la concepción.



Ungir los genitales con ciertos aceites y hierbas, incluida la menta silvestre, también es efectivo.



Si quedas embarazada, hay brebajes herbales que puedes beber, pero los tribunales de la iglesia pueden detenerte por usar estas pociones.



De hecho, recuerda que intentar prevenir el embarazo es un pecado. Tu sacerdote puede preguntarle sobre esto en una confesión e imponer fuertes penitencias.

3. Estoy a punto de casarme, pero no soy virgen. ¿Lo sabrá mi marido (o cómo puedo evitar que lo descubra)?

La mala noticia es que hay varias formas de evaluar si eres virgen.



Una de ellas es examinar tu orina: la orina de una virgen es delgada y clara, y ella orina con mayor delicadeza y por más tiempo que una mujer corrupta.

¿Ángel o diablilla?

La buena noticia es que, a menos que su nuevo esposo sea un médico, ¡es probable que él no haga tal prueba!



Sin embargo, esperará que experimentes algo de dolor y sangrado cuando tengas relaciones sexuales por primera vez. Si esto no sucede, puede sospechar.



Algunas mujeres que se encuentran en su situación se las arreglan para que su boda sea un día que estén menstruando.



Esta sangre es más oscura y menos efusiva que la sangre de la virginidad perdida, pero puede engañar a tu marido.



Alternativamente, hay sustancias que puedes frotar en tus partes privadas para hacer que se contraigan y te ayuden a fingir la virginidad. La mora en polvo es buena para esto.



He escuchado historias de novias italianas que se insertan sanguijuelas para que salga sangre y el hombre sea engañado. Pero eso es arriesgado, y debes tener mucho cuidado de que no se metan demasiado adentro.

4. Soy sacerdote y he escuchado historias sobre hombres que han muerto de celibato. ¿Cómo puedo evitar este destino?



Ciertamente es posible morir de celibato, pero afortunadamente rara vez sucede.



El problema es que para que tu cuerpo permanezca equilibrado y saludable, necesita expulsar el semen de manera regular.



Si eso no sucede, el semen puede acumularse, dañando el corazón y causando dolores de cabeza, pérdida de peso y, finalmente, en casos graves, la muerte.

¿Habrá riesgo de muerte por celibato? (Foto: Getty)

La buena noticia es que el cuerpo generalmente se equilibra mediante emisiones nocturnas de semen, y la mayoría de los eclesiásticos están de acuerdo en que esto (a diferencia de la masturbación, que debe evitar) no es un pecado.



Los cambios de estilo de vida también pueden ayudar.



Ten cuidado con la dieta: el semen está hecho de alimentos digeridos, y algunos alimentos producen más semen que otros.



Evita los alimentos ricos como la carne roja (el pescado es mucho mejor) y ten cuidado con el vino, que calienta el estómago y los genitales y provoca la lujuria.



Los monjes se someten a derramamientos de sangre regularmente, y tú también deberías hacerlo; el intercambio de los fluidos corporales ayudará a mantener en equilibrio tu cuerpo célibe.



Si sigues este consejo, puedes mantener tu voto y mantenerte sano tanto en cuerpo como en alma.

5. Mi nueva esposa amenaza con anular nuestro matrimonio porque soy impotente. ¿Puede algo curarme?

Lo primero que se debe establecer es si el problema es permanente o temporal.



¿Podrías ser víctima de la magia?



Ha habido casos desafortunados en los que los hombres recién casados ​​se han vuelto impotentes por una ex amante celosa. Si este puede ser tu problema, debes consultar a un sacerdote que probablemente recomendará penitencia y exorcismo.

Si nada funciona... (Foto: Getty)

Si la magia no está involucrada, entonces la medicina puede ayudar: un polvo de riñón y testículo de buitre, mezclado con vino, es una buena cura para la impotencia.



Cuando pretendas tener relaciones sexuales, asegúrate de que las condiciones sean las adecuadas: los alimentos ricos (como la carne y los huevos) y el alcohol aumentan el deseo, al igual que el calor, por lo que debes calentar la habitación encendiendo un fuego.



Si nada de esto funciona, puedes ser uno de esos hombres desafortunados que (tal vez debido a un hígado y corazón defectuoso) son permanentemente impotentes.



En este caso, tu esposa tiene todo el derecho a una anulación, porque el sexo es una parte integral del matrimonio, como estoy seguro de que sabías antes de casarte.



Deberías esperar someterte a un examen exhaustivo y, si no puedes hacerlo, es casi seguro que tu matrimonio se considerará inválido.