El circo que implementa hologramas en vez de animales para evitar maltrato

Años atrás los espectadores no podrían haber imaginado un circo sin elefantes, leones, o chimpancés. Sin embargo, recientemente el circo Roncalli de Alemania, quiso desarrollar la experiencia del espectáculo circense tradicional de una manera innovadora y creativa mediante imágenes 'holográficas' en 3D.

La compañía de soluciones audiovisuales Optoma estuvo a cargo de hacer la magia. Once proyectores ZU850 de larga duración llenaron la arena del circo de 32 metros de ancho y 5 metros de profundidad, para emitir hologramas brillantes de animales salvajes que pueden verse a 360° para toda la audiencia.

Birger Wunderlich, CEO de Bluebox, compañía asociada, dijo que los proyectores Optoma han tenido una experiencia muy positiva en precio, rendimiento y confiabilidad desde que empezaron a comercializarlos hace 6 años. “Necesitábamos un proyector de alto contraste con excelentes colores para el efecto 3D y el contraste del ZU850 es perfecto para este proyecto", afirmó.

El modelo ZU850 de los proyectores utilizan la tecnología láser MultiColor y lentes de largo alcance BX-CTA03 que ayudan a obtener la máxima flexibilidad en las proyecciones.

Para crear estas imágenes 3D reales que flotan en el aire, los dispositivos utilizan rayos láser que graban microscópicamente una película fotosensible y las proyectan sobre una malla que es casi imperceptible.

Los espectáculos, sin embargo, siguen siendo igual de buenos.

El circo ha estado en el negocio desde 1976, pero decidió dejar de usar animales reales para cambiarlos por gigantescas proyecciones de elefantes haciendo posiciones de cabeza, caballos galopando por la arena y peces brillantes que presentan su espectáculo en medio de acróbatas y magos.

En una entrevista sobre la innovación del circo, la presentadora alemana Katja Burkard dijo: "Me parece que el holograma es muy contemporáneo, especialmente porque el hecho de que no haya animales involucrados es muy bueno".

Once proyectores ZU850 de larga duración emiten hologramas brillantes de animales salvajes que pueden verse a 360° para toda la audiencia. (Foto: Roncalli)

El show se asemeja a la propuesta del 'Cirque du Soleil' en el homenaje a The Beatles con la canción 'While My Guitar Gently Weeps' . La puesta en escena contiene imágenes holográficas de personajes y objetos animados que interactúan con la bailarina principal.



