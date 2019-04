Cirugías cosméticas: ¿por qué los hombres afrontan más riesgos que las mujeres?

Los hombres sienten "la misma presión que las mujeres" para someterse a procedimientos cosméticos para verse mejor.

Esa es la conclusión a la que llega Save Face, el registro nacional de Reino Unido para profesionales que practican tratamientos cosméticos no quirúrgicos como las inyecciones contra las arrugas (bótox) y rellenos subcutáneos.

La advertencia coincide con un sondeo realizado por la BBC que sugiere que 50% de los hombres entre los 18 y 30 años "consideraría" someterse a un procedimiento.

Entretanto, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) expresó en su sitio internet que pese a que muchas más intervenciones se practican a mujeres que hombres, los números de intervenciones masculinas de 2017-2018 "evidencian un crecimiento relevante" frente a las cifras de 2013-2014.

Save Face advierte que los hombres son mucho más vulnerables a caer víctimas de malas prácticas por su indisposición a discutir abiertamente sobre el tema y su búsqueda de procedimientos baratos online.

Por su parte, el gobierno británico se prepara para lanzar un campaña en Inglaterra para lidiar con los tratamientos cosméticos malogrados.



Las redes y los "realities"

Elencos con cuerpos "perfectos", como los del programa de televisión "La Isla del Amor", son en parte responsables de fomentar el deseo entre los hombres para hacerse cambios cosméticos. (Foto: ITV)

El sondeo de la BBC, comisionado por los programas Newsbeat de Radio 1 y Victoria Derbyshire, encontró que de los procedimientos cosméticos a los que se habían sometido en el pasado, los implantes abdominales y el bótox habían sido de los más comunes.



Save Face señala que hay más hombres visitando su sitio que mujeres, mientras que el número de quejas con respecto a complicaciones ha subido dramáticamente.



"Definitivamente hay una mayor tendencia entre los hombres que buscan estos procedimientos y también más hombres sufriendo complicaciones cuando los procedimientos salen mal", dice Ashton Collins, codirectora del grupo.



Ella explica que las imágenes en las redes sociales y los programas "reality" de televisión como "La Isla del Amor" ("Isla de los Famosos", en otros países) y "Gran Hermano" son en parte responsables de fomentar el deseo entre los hombres por cambiar sus cuerpos.

Y parece que el torso perfecto es el objetivo de muchos hombres menores de 30 años.



Como parte del sondeo de la BBC, unas 2.000 personas, hombres y mujeres, fueron cuestionadas sobre la parte del cuerpo que más les gustaría cambiar. La respuesta más popular entre los hombres fue la barriga y el pecho, con 34% seleccionando esas regiones.

En busca del torso perfecto. (Foto: Getty)

El caso de Mike

Preocupado por la apariencia de su pecho, Mike decidió someterse a una cirugía para reducir lo que el llama sus "senos masculinos", o lo que se conoce médicamente como ginecomastia.



"Estás en el gimnasio y estás consciente de eso. A todo lugar que vayas estás consciente de eso", le confiesa al programa Newsbeat de Radio 1 de la BBC.



Dos semanas después de la operación insiste en que no ha tenido complicaciones y está muy contento de haber seguido adelante con el procedimiento.



"Simplemente me siento más confiado en mí mismo. Casi que te hace sentir más masculino, más hombre", afirma.



Mike, antes de su operación para reducir sus "senos masculinos" o ginecomastia.

Mike, dos semanas después de su operación

Ejercicio y dieta

Diren Kartel, un entrenador personal que asesora online, confirma que muchos hombres le comentan que quieren mejorar la apariencia de sus torsos.



"Yo mismo, cuando empecé a entrenarme, quería tener abdominales (definidos). Cuando era más joven, quería tener abdominales. Todos los hombres queremos tener abdominales".



Sin embargo, señala que tener abdominales definidos no necesariamente significa que eres saludable.



Lo que recomienda es hacer ejercicio y tener una dieta balanceada para lograr el cuerpo que deseas.



"El sólo pensar en someterse a una cirugía para lograr abdominales (definidos) me choca. Eso no va a resolver el problema. Lo que vas a hacer es crear más problemas", advierte.



"Yo te aconsejaría que no lo hagas. Si te entrenas bien, si comes bien y cambias tu estilo de vida, en lugar de optar por un arreglo rápido y fácil, va a ser mucho más beneficioso para ti".

El entrenador personal Diren Kartel dice que nunca consideraría tener una cirugía para lograr los abdominales perfectos.

Diren no teme denunciar a las celebridades y los "influencers" de las redes que no son sinceros sobre cómo lograron los cuerpos que lucen en Instagram.



"Todas estas celebridades que tienen el físico perfecto, si de niño no tienes lo mismo, pensarás que eso es un problema", asegura.



"Si una celebridad a propósito promueve el hecho de que tener abdominales es ser saludable, es un error, porque no es así".

Ashton Collins, de Save Face, está preocupada de que algunos hombres tengan mayor probabilidad de ser víctimas de procedimientos mal hechos, porque sienten vergüenza de conversar sobre ellos.



"Para los hombres sigue siendo un obstáculo hablar abiertamente con sus amistades, como lo harían las mujeres, lo que los deja vulnerables a las malas prácticas y a caer en las manos equivocadas", indica.



"Hay muchos hombres que están consultando las redes sociales en busca de los precios más baratos, lo que inevitablemente conduce a complicaciones".



(El sondeo Deltapoll encuestó a 2.033 adultos británicos entre los 18 y 30 años, del 15 al 18 de abril, 2019)

