Invertir más en el ejército “no es una solución al cambio climático y puede costar nuestra seguridad”, advierten diversos expertos internacionales en el número de The BMJ dedicado al clima.

En el primer artículo, Neta Crawford, de la Universidad de St Andrews (Reino Unido), asegura que la opinión de que el cambio climático es un “multiplicador de amenazas” que puede causar inestabilidad y provocar conflictos está llevando a los gobiernos a justificar un mayor gasto en defensa.

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Si bien los impactos del cambio climático se están volviendo tan letales como la guerra, esta perspectiva ignora cómo la guerra y las actividades militares cotidianas, como el suministro de energía a las bases y para el entrenamiento y la movilidad, son en sí mismas multiplicadores del cambio climático.

Por ejemplo, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del Departamento de Defensa de Estados Unidos superan las emisiones anuales de muchos países. La industria armamentística es otra fuente importante de emisiones, mientras que las guerras en sí mismas provocan grandes picos de emisiones, especialmente cuando los objetivos incluyen infraestructuras de petróleo y gas natural.

Aunque existe una enorme fuente de emisiones militares que se pueden reducir, Crawford argumenta que “las reducciones sustanciales de emisiones solo se producirán cuando las fuerzas armadas reduzcan su tamaño y huella ambiental generales y transiten hacia doctrinas con menores emisiones, incluidas aquellas que no requieren misiones con aeronaves de largo alcance”.

“En lugar de desviar fondos de la salud, el medio ambiente y la transición energética para financiar al ejército, debemos invertir más en esos ámbitos”, argumenta. “Si bien se requiere algún tipo de defensa, la atención debe centrarse en cómo garantizar una defensa eficaz con menores emisiones y a un coste reducido”.

En un segundo artículo, Mohammed Abba-Aji, de la Universidad de Washington (Estados Unidos), y Nason Maani, de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), advierten que el aumento del gasto en defensa también podría costar nuestra seguridad.

Señalan que el gasto militar mundial alcanzó los 2.887.000 millones de dólares (2.182.000 millones de libras esterlinas; 2.575.000 millones de euros) en 2025, lo que representa casi el 2,5% de la producción mundial, mientras que la ayuda oficial al desarrollo cayó a 174.000 millones de dólares en 2025, la mayor reducción anual registrada.

Sin embargo, a medida que las naciones destinan mayores proporciones de sus presupuestos a usos militares, hay menos recursos disponibles para el clima, la educación y otras necesidades humanas básicas. Esta situación no solo tiene implicaciones a largo plazo para la salud, sino que también crea un círculo vicioso en el que el estrés climático desencadena conflictos por los recursos que justifican un mayor gasto militar, lo que a su vez desvía fondos de medidas que podrían interrumpir dicho ciclo, advierten. Y aunque los gobiernos más ricos no estén directamente involucrados en estos conflictos, al suministrar las armas que los sustentan y recortar la ayuda a los estados afectados, contribuyen a crear las condiciones para la inestabilidad, añaden.

Afirman que la verdadera seguridad debe ser diferente. Se deben sopesar las ventajas y desventajas del gasto militar y social en función de sus implicaciones para la salud y el clima, y los gobiernos deberían destinar una parte de sus fondos de seguridad a la adaptación al cambio climático, especialmente en las regiones vulnerables.

“Los gobiernos seguirán invocando su deber primordial, el de protección, y con razón. Sin embargo, la protección no puede limitarse a proteger contra la agresión. Debe extenderse a la protección contra los efectos del cambio climático, la protección de la salud y la protección del medio ambiente”, concluyen.