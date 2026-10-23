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Resumen

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Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del Departamento de Defensa de Estados Unidos superan las emisiones anuales de muchos países. (Foto: Filip Andrejevic)
Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del Departamento de Defensa de Estados Unidos superan las emisiones anuales de muchos países. (Foto: Filip Andrejevic)
/ Unsplas
Por Agencia Europa Press

Invertir más en el ejército “no es una solución al cambio climático y puede costar nuestra seguridad”, advierten diversos expertos internacionales en el número de The BMJ dedicado al clima.

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