Muchos de nosotros adquirimos un resfrío al menos una vez al año. Por más que nos cuidemos y abriguemos, al final la gripe siempre termina ganando la batalla y nos deja postrados en cama.

Y es que por mucho que hagamos para evitar contagios, toparnos con el virus es mucho más sencillo de lo que creíamos.



Según el estudio solo basta respirar para propagar el virus. (Foto: Archivo El Comercio) Internet

---Solo basta con respirar ---

​

La gripe es una infección respiratoria causada por cierto número de virus, que comúnmente se pensaba que se transmitían cuando tocábamos superficies contaminadas, por la saliva o simplemente estornudando o tosiendo.



Pues bien, gracias a un estudio de la Universidad de Maryland publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ahora sabemos que para propagar el virus ni siquiera es necesario toser o estornudar, solo basta con respirar.



"Hemos descubierto que las personas con gripe contaminan el aire a su alrededor con el virus infeccioso solo a través de la respiración, sin toser ni estornudar" explica el doctor Donald Milton, encargado de la investigación, en un comunicado.



“Los enfermos generan aerosoles infecciosos (pequeñas gotas que permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo) incluso cuando no están tosiendo, y especialmente durante los primeros días de la enfermedad", añade.



---El estudio---

​

El experimento seleccionó a 142 estudiantes con el virus de la gripe para dejar su aliento en una máquina, junto con otras muestras de sus fluidos procedentes de estornudos o tos.



Tras el estudio los investigadores encontraron partículas virales en las muestras, como era lógico. Sin embargo, lo sorprendente fue que también se localizaron partículas de la gripe cuando los participantes no estaban tosiendo. Estos habían quedado en el ambiente solo por la respiración.



---Hallazgo y prevención---

​

Los hallazgos apuntan a que mantener limpio los espacios, lavarnos las manos constantemente y evitar a personas con el virus no es suficiente protección. Incluso, los resultados del experimento mostraron que aquellas personas que se habían vacunado contra la gripe este año o el pasado, estaban propensas a volverla a padecer.



La mejor forma de prevenir este mal, al menos por ahora, es evitar propagarlo, por ende, se recomienda que quienes lo hayan contraído eviten permanecer en sitios públicos, para no infectar a otros. “Quedarse en casa, alejados de los espacios públicos, sí podría marcar una diferencia en la propagación del virus de la influenza”, comentan los investigadores.



