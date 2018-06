El volante peruano Jean Tragodara protagonizó el domingo 3 de junio un episodio perturbador durante el segundo tiempo del partido Real Garcilaso vs. Sport Boys, que se jugó en el estadio Garcilaso de la ciudad del Cusco.

Luego de chocar con el defensa rosado Nelinho Quina, Tragodara, quien tiene 32 años, cayó inconsciente sobre el campo de juego y su cuerpo comenzó a temblar en medio de la angustia de los demás futbolistas.

Jean Tragodara reaccionó poco después y fue sacado en camilla de la cancha. Su club, Real Garcilaso, confirmó que se encontraba estable y que iba a ser sometido a una "tomografía para descartar posibles complicaciones".



El terrible momento que vivió Jean Tragodara en Cusco (Advertencia: El siguiente video puede resultar perturbador):

A propósito de lo que le ocurrió a Jean Tragodara, aquí definimos lo que son las convulsiones y te damos recomendaciones si intentas ayudar a alguna persona que las sufra.



Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. (NIH), las convulsiones son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro.



Cuando se piensa en convulsiones, se suele imaginar el cuerpo de una persona sacudiéndose rápidamente y sin control. Sin embargo, no todas las convulsiones provocan estas sacudidas, aclara la NIH.



Las convulsiones se dividen en dos grupos. Las convulsiones focales, también llamadas convulsiones parciales, ocurren en una parte del cerebro. Las convulsiones generalizadas son el resultado de actividades anormales en ambos lados del cerebro.



La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a dos minutos y no causan daños duraderos. Sin embargo, es una emergencia médica si las convulsiones duran más de 5 minutos o si una persona tiene muchas convulsiones y no se despierta entre estas.



Las convulsiones pueden tener muchas causas, entre las que se incluyen medicinas, fiebre alta, lesiones en la cabeza y ciertas enfermedades. Las personas que tienen convulsiones recurrentes debido a un trastorno cerebral tienen epilepsia, detalla la NIH.



--- Primeros auxilios ante convulsiones ---



De acuerdo a la estadounidense Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cerca de 1 de cada 10 personas tendrá una convulsión. Esto significa que las convulsiones son comunes y que es posible que algún día necesites ayudar a alguien durante o después de una.



Primeros auxilios ante una convulsión:



Con cuidado recuesta a la persona en el piso.

Voltea a la persona suavemente hacia un lado. Esto la ayudará a respirar.

Retira del área alrededor de la persona los objetos duros o filosos para prevenir lesiones.

Pon la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como una casaca doblada.

Si tiene anteojos, quítaselos.

Suéltale la corbata o cualquier cosa que tenga alrededor del cuello que pueda dificultar su respiración.

Toma el tiempo que dura la convulsión. Llama a los bomberos (116) si la convulsión dura más de 5 minutos.

Permanece con la persona hasta que la convulsión haya pasado y esté completamente consciente. Después de que pase, ayúdala a sentarse en un lugar seguro. Una vez que esté consciente y se pueda comunicar, cuéntale lo ocurrido en términos sencillos.

Conforta a la persona y habla de manera calmada.

Fíjate si la persona lleva un brazalete médico u otra información de emergencia.

Mantente calmado y mantén a los demás calmados.

Ofrece llamar un taxi o a alguien más para asegurarte de que la persona llegue a casa segura.



--- NUNCA hagas lo siguiente ---



Los CDC recuerdan que es importante saber lo que NO se debe hacer para mantener a la persona segura durante o después de una convulsión. Nunca hagas nada de lo siguiente:

No trates de sujetar a la persona o evitar que se mueva.

No pongas nada en la boca de la persona porque podrías lesionarle los dientes o la mandíbula. Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua.

No intentes darle respiración boca a boca (como RCP). Por lo general, las personas comienzan a respirar de nuevo por su cuenta después de una convulsión.

No le ofrezcas agua ni alimentos a la persona hasta que no esté completamente alerta.

Recuerda que si la convulsión dura más de 5 minutos, si hay otra poco después de la primera, si el episodio ocurre en el agua o si la persona afectada sufre diabetes, enfermedad cardíaca o está embarazada; es necesario llamar a los servicios de emergencia de inmediato.



(Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)

