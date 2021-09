El doctor Elmer Huerta expresó que el Gobierno peruano debe explicar cuál es la situación de la vacuna rusa Sputnik V ahora que su solicitud de aprobación está en suspenso por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Ayer por la tarde se comunica que la Organización Mundial de la Salud ha suspendido la solicitud de Rusia para que su vacuna sea aprobada. ¿Y por qué? Porque no cumplen los estándares requeridos en las plantas de fabricación de la vacuna”, dijo Huerta en RPP.

Además, explicó que esta eventual no aprobación por parte de la OMS impediría que los inoculados con Sputnik V puedan disfrutar de los beneficios de estar vacunado, como el ingreso a diversos países.

“Si no pueden aprobar su vacuna en la OMS, esta no será aceptada en Europa, Estados Unidos y en ningún lugar. Sería conveniente que el Gobierno tome esto en consideración porque si se van a vacunar 10 millones de peruanos con esta vacuna, esos peruanos no podrán viajar a ningún lugar porque esa vacuna no es aceptada en ninguna parte”, comentó.

El dato de los 10 millones de peruanos vacunados que brinda el doctor Huerta se refiere a los 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que adquirió el Gobierno peruano. Se estima que el primer lote llegará al país entre noviembre o diciembre de este año.

Incluso el gobierno informó que en el Perú se instalará una planta de producción de la vacuna rusa Sputnik V, la cual se concretaría recién en el 2023.

El doctor Huerta señaló que las vacunas aprobadas por la OMS son Pfizer, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac. En ese sentido, consideró que “lo urgente es que el Gobierno informe si la vacuna Sputnik V se va a usar o no”.

Respecto a la suspensión para darle el aval a la vacuna Sputnik V, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, declaró lo siguiente en conferencia de prensa: “El proceso para la lista de uso de emergencia de Sputnik V se suspendió porque mientras inspeccionaban una de las plantas donde se fabricaba la vacuna, encontraron que la planta no estaba de acuerdo con las mejores prácticas de fabricación”.

