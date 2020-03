El Gobierno de Estados Unidos aprobó hoy un tratamiento contra la malaria para combatir el nuevo coronavirus, anunció el presidente Donald Trump.

“Vamos a poder hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato”, dijo Trump a los periodistas. “Ha pasado por el proceso de aprobación, ha sido aprobado. Lo redujeron de un tiempo de muchos, muchos meses a inmediato. Podremos hacer que ese medicamento esté disponible con receta”.

“La hidroxicloroquina es una droga para la malaria, que se usa también para una artritis muy seria, que es muy poderosa y está allí desde hace tiempo, así que sabemos que si las cosas no salen como lo planeamos no va a matar a nadie. Con una droga nueva eso no se sabe. Esta droga ha demostrado resultados muy alentadores. Vamos a hacer que esté disponible casi de inmediato”, detalló Trump en relación a la molécula que tiene luz verde para tratar el COVID-19.

El mandatario explicó que tomaron la decisión de eliminar los procedimientos administrativos para así iniciar rápidamente con las pruebas en personas infectadas los medicamentos comercializados con bajo los nombre de Plaquenil, Axemal, Dolquine, Ilinol, o Quensyl.

“Tenemos que eliminar cada barrera innecesaria para lograr el despliegue rápido de tratamientos seguros y efectivos y creemos que tendremos algunas buenas respuestas”, dijo Trump.

“También estamos estudiando una droga producida por Gilead, el Remdesivir, usada para otros propósitos, que parece tener muy buenos resultados para este virus. Está muy cerca de ser aprobada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamento). No puedo decir el mucho aprecio que tenemos con lo que están haciendo, son patriotas", añadió.

Así, la administración de Trump autoriza probar medicamentos antirretrovirales, antipalúdicos y antimaláricos luego de que en EE.UU. se registraran hasta el momento más de 7.000 infectados por COVID-19 y un centenar de fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter: