Desde que se ha ido conociendo el detalle del avance del coronavirus COVID-19, el doctor Elmer Huerta ha tratado de aplacar los temores de la gente, poniendo en su real dimensión las informaciones que a primera vista parecen describir una pandemia que acabará con la raza humana.

Tras la confirmación del primer caso en nuestro país, El Comercio se comunicó telefónicamente con este oncólogo y experto en salud pública, para saber qué esperar de ahora en adelante con respecto a la detección de este virus. Además, nos recuerda cuáles son nuestras tareas pendientes como sociedad para asegurar ambientes más limpios y, por lo tanto, estar mejor protegidos contra las enfermedades.

— ¿Se debe considerar como una gripe a este COVID-19? ¿Se les tiene que tratar igual?

Así es. Se lo debe tratar como una gripe común. Es decir, te quedas en tu casa tomando tu sopita de pollo, bastantes líquidos y reposando. En este caso es imprescindible quedarse en casa, porque los síntomas podrían ser de un coronavirus y al salir a la calle podrías estar diseminándolo. Por lo menos aquí en Estados Unidos ya están entendiendo que es mucho mejor que un enfermo de gripe no venga a trabajar, para no contagiar al resto. Por eso a la mayoría de diagnosticados con el coronavirus se les manda a su casa, a descansar y a esperar que pase la infección.

—¿La confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú quiere decir que este virus recién ha llegado a nuestro territorio?

No. No quiere decir que no haya estado dando vueltas. Hay que recordar que muchas personas no tienen síntomas o los tienen de manera muy leve. Luego, entre el 10% y el 15% sí padece de síntomas y van a los servicios de salud. Parece que ese ha sido el caso de este hombre. Hay que recordar que solo el 5% de estos casos de coronavirus se puede complicar de manera severa. Resumiendo, al confirmar el primer caso en el país es como cuando se va a pescar: la zona está llena de peces y cuando uno pesca algo, no quiere decir que era el primero en ese lugar.

—¿Que el organismo de la mayoría de contagiados sea capaz de manejar mejor los síntomas y seguir con su vida normal hace más peligroso a este coronavirus?

En parte sí, porque al salir a la calle y estar en contacto con más gente siguen esparciendo el virus. Y es ahí donde se entiende por qué se insiste tanto en las recomendaciones de prevención: lavado constante de manos, evitar lugares muy concurridos y todo ese tipo de cosas.

—La confirmación de este primer caso no significa que vayan a aparecer otras decenas rápidamente, ni que todos entrañen peligro de muerte…

Como ya lo mencioné, solo un pequeño porcentaje de contagiados se complica, sobre todo por enfermedades coexistentes. Pero para tratar de frenar la aparición de nuevos casos relacionados con este primero es donde entran a tallar los detectives epidemiólogos. Se trata de especialistas en salud que ya se deben haber sentado con el paciente -apenas se confirmó el diagnóstico- para saber cuándo llegó, en qué avión, procedente de dónde, en qué asiento, quién lo recibió al llegar a Lima, cómo se movilizó a su casa, qué baños usó… Todos esos datos tienen que ser recogidos porque de ellos depende hacer una buena contención. Luego, comunicarse con todas las personas con las que el primer diagnosticado tuvo contacto, examinarlas y, si amerita, ser puestas en cuarentena. Solo así se puede evitar que este único caso origine otros 3.600 casos, que son los que una persona contagiada puede generar en un mes. Ese es el procedimiento abecé en este tipo de casos.

—¿Qué tanto puede ayudar realmente una mascarilla?

En cuanto a las mascarillas, estas solo deben ser usadas por las personas que tienen síntomas de resfrío, con tos, estornudos, pero que aún así se atreven a salir a la calle, en lugar de quedarse descansando en sus casas. Para ellos es obligatorio, de manera que no contagien a los demás. ¿Quiénes más deben usarlas? Los profesionales de la salud, que en el ejercicio de sus funciones están en salas atiborradas de pacientes tosiendo y estornudando. También la gente que está en lugares confinados, cerrados, expuesta a estornudos y tos de otras personas. Incluso para viajar en el avión o en el Metropolitano, pero sabiendo que no es tan eficiente. Lo importante es que la persona sana no debe usar mascarillas porque no las necesita.

—¿Y los productos de limpieza?

No hay mejor cosa que usar agua y jabón. Esa simple combinación es capaz de desactivar el virus y llevarse a las bacterias. Cuando no haya acceso a agua y jabón, se puede aceptar el uso de esos geles de alcohol. Pero si no es el caso, mejor no usarlos. Pero quería hacer un comentario adicional al respecto: se recomienda agua y jabón para todos, pero dónde se va a lavar las manos la gente si en los propios establecimientos del Ministerio de Salud no hay. Debemos aprovechar esta situación como el resorte, el detonante que promueva un plan nacional de salubridad. Es necesario que en el Perú cambiemos esa norma social de aceptar la suciedad como algo normal. Eso es lo que tenemos que cambiar y ojalá lo entiendan las autoridades. Que dejemos de aceptar que los baños de los restaurantes, de los hospitales, de las dependencias, los baños públicos estén sucios. El Perú no puede tolerar más eso.

—¿De qué manera se puede transmitir tranquilidad a la población?

Recordándole que entre el 80% y 85% de contagiados no presenta síntomas o son muy leves del coronavirus. Que solo entre el 10% y el 15% tienen síntomas y deben ir al doctor. Y que solo al 5% se le puede complicar el cuadro. En este grupo están los adultos mayores, porque son los que suelen tener enfermedades crónicas preexistentes. Por eso hay que protegerlos, evitando toser o estornudar cerca de ellos, así como tocándolos solo con las manos limpias. Del mismo modo, si hay alguien enfermo en la casa se le debe aislar para que no esté en contacto con el resto de personas. Ah, y a los padres de familia les recuerdo los resultados de un estudio publicado la semana pasada, hecho sobre 3.000 casos. Solo el 0,9% de los contagiados son niños menores de 9 años. Entonces parece que no ataca mucho a los niños, así que por ese lado los padres deben estar más tranquilos.

