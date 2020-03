Coronavirus en Perú | ¿En qué casos debo ir al hospital si tengo síntomas similares al Covid-19?

Las autoridades confirmaron el primer caso de coronavirus en el Perú. Se trata de un varón de 25 años que regresó a Perú procedente de Europa el 26 de febrero. Su estado es estable y está en aislamiento domiciliario.

Los expertos recomiendan no entrar en pánico ante la llegada del Covid-19 y piden tomar las precauciones del caso.

Además, piden que las personas no acudan a los hospitales si no presentan síntomas del Covid-19, porque de lo contrario se recargarían la capacidad de los hospitales.

El infectólogo Eduardo Gotuzzo, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dijo que incluso si presentan los síntomas del nuevo coronavirus -fiebre, cansancio, tos seca, dolores, congestión nasal o diarrea- no deben acudir a los hospitales si no tienen un “vínculo cercano” con algún paciente que haya estado en algún país que registra casos. El virus se transmite por contacto directo con algún infectado, si no has estado cerca de uno, entonces lo más probable es que tengan algún otro mal.

Además, el especialista señaló que acudir a un hospital para pedir pruebas de descarte de coronavirus sin presentar ningún síntoma, además de recargar los laboratorios, sí podría poner en riesgo a la persona todavía no contagiada, porque aquellos que sí lo estén “pueden encontrarse en el mismo ambiente”.

Si presentas síntomas del COVID-19, llama al 113, una línea telefónica que el Ministerio de Salud ha habilitado para evaluar posibles casos de coronavirus.

El primer caso en el Perú es “importado”, eso quiere decir que se presentó en alguien que estuvo en el extranjero. Aún no se reportan casos locales, es decir, se desconoce si hubo contagios dentro del país. Cabe resaltar que el virus no viaja por el aire, sino a través de las gotitas de estornudos o tos.

Debido a que más del 80% de los casos presenta síntomas leves, los médicos en países como China, Italia o Francia prefieren enviar a los pacientes contagiados a su casa, bajo un régimen aislamiento domiciliario bajo vigilancia. Aquellos que se encuentran en los grupos de riesgo (hipertensos, diabéticos, o pacientes con cáncer) y además presentan síntomas severos, son internados.

Como indica el doctor Elmer Huerta, en la mayoría de casos las personas superarán la enfermedad luego de presentar algunos malestares, incluso algunos no se darán cuenta de que lo tenían porque son asintomáticos (no presentan síntomas).

