Coronavirus | Los datos que muestran que los jóvenes también pueden sufrir con severidad covid-19

La advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se sintió como un legítimo tirón de orejas para los más jóvenes: no son inmunes al nuevo coronavirus que provoca covid-19 y deben cumplir con el distanciamiento social.

"Tengo un mensaje para los más jóvenes: no son invencibles, el virus los puede poner en el hospital por semanas o incluso matarlos", dijo esta semana en una rueda de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

El mensaje de la OMS llega al tiempo que en medios y redes sociales han circulado imágenes de jóvenes de varias partes del mundo eludiendo o ignorando las medidas de distanciamiento social para tratar de contener la propagación del virus.

Hasta el 24 de marzo, la pandemia del nuevo coronavirus había infectado a más de 400.000 personas y había dejado más de 18.000 muertos.

Y aunque las personas mayores de 60 años y con condiciones de mala salud previas son quienes tienen más riesgo ante el covid-19, los expertos advierten que eso no quiere decir que a los jóvenes no les pueda afectar y de manera grave.

“Habrá individuos jóvenes muy enfermos”

El riesgo de muerte por covid-19 entre los menores de 50 años, especialmente los jóvenes de hasta 30 años, se considera bastante bajo.

Pero el hecho de que la probabilidad de muerte sea más baja no quiere decir que estén libres de caer en estado grave.

"Es muy erróneo pensar que aquellos menores de 50 años siempre tendrán síntomas leves", le dijo a BBC Brasil Willem Van Schaik, profesor en el Instituto de Microbiología e Infecciones de la Universidad de Birmingham en Reino Unido.

“Habrá individuos jóvenes muy enfermos que necesitarán tratamiento".

Además, de acuerdo a los informes de los médicos que luchan contra el coronavirus, el problema es que los jóvenes, precisamente porque son menos propensos a desarrollar síntomas más severos de la enfermedad, se exponen a más riesgos y, como un resultado, llegan a ocupar camas que podrían ser asignadas a personas que las necesitan más que ellos.

Una de las razones para la baja tasa de mortalidad entre los más jóvenes es que su sistema inmunológico es más fuerte, lo que ayuda a combatir el virus y recuperarse de la enfermedad.

"En los ancianos, el sistema inmunológico ha envejecido y no produce el mismo nivel de respuesta, por lo que tienen más riesgo de desarrollar los síntomas más graves", dijo Alberto Chebabo, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Infectología.

“Casos más complicados”

En una entrevista con RaiNews24 de la televisión pública de Italia, Luca Lorini, responsable del área de anestesia y cuidados intensivos del hospital Juan XXIII en Bérgamo, en el norte del país, dijo que el "tipo de paciente está cambiando".

“Son un poco más jóvenes, entre 40 y 45 años, y sus casos son más complicados”, agregó.

En Reino Unido, el video de una mujer de 39 años se volvió viral en WhatsApp. Con mucha dificultad para respirar, Tara Jane Langston, quien es madre de dos hijos y no tenía enfermedades preexistentes, habla sobre cómo progresaron sus síntomas desde que contrajo el virus.

Los jóvenes corren el riesgo de infectar a otras personas sin darse cuenta. (Foto: Getty)

BBC Mundo también ha conocido testimonios de enfermeras en España que aseguran que durante los últimos días las neumonías derivadas del covid-19 se están complicando en pacientes jóvenes.

“Desesperada por oxígeno”

La médica y parlamentaria británica Rosena Allin-Khan, tras visitar un hospital la semana pasada, dijo que vio la sala de emergencias “inundada de pacientes enfermos, jóvenes saludables y en forma, en sus 30 o 40 años, luchando por sus vidas a causa del covid-19”, según menciona el diario The Telegraph.

En Estados Unidos, un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicado el 18 de marzo muestra que, de los 508 pacientes hospitalizados en el país por covid-19 hasta esa fecha, cerca del 40% tenía menos de 54 años. De ellos, el 20% tenía entre 20 y 44 años y el 18%, entre 45 y 54 años.

La mayoría de quienes murieron eran mayores de 65 años. Menos del 1% de las muertes fueron de pacientes de 20 a 54 años, y no hubo muertes entre los menores de 19 años.

El covid-19 es una pandemia que afecta toda la sociedad. (Foto: Getty)

En un artículo en el diario The New York Times, la estadounidense Fiona Lowenstein, de 26 años, narró lo que le sucedió a contraer el virus.

La joven afirma que no tiene ninguna enfermedad preexistente y que todo comenzó con un dolor de cabeza y fiebre.

"El domingo, empecé a sentirme mejor y se me pasó la fiebre (...) pero desperté en medio de la noche con escalofríos, vómitos y falta de aire. El lunes, apenas podía hablar más que unas pocas palabras antes de quedarme sin aliento", escribió Lowenstein.

"No podía caminar hasta el baño sin sentirme asfixiada, como si hubiera corrido una milla. En la noche del lunes traté de comer, pero me faltaba el aire. Cualquier tarea me dejaba desesperada por oxígeno".

Qué dicen las estadísticas

En China, donde surgió el coronavirus, la tasa de mortalidad de las personas infectadas menores de 50 años también fue muy baja, menos del 0,4%.

En España, hasta el 21 de marzo, 34 de 129 casos confirmados de covid-19 entre niños de 0 a 9 años requirió de hospitalización (26%). Un niño tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos (0,8%) y no ha habido muertes en este grupo de edad.

De 221 casos reportados entre 10 y 19 años, 15 fueron hospitalizados (7%) y ninguno de ellos necesitó cuidados intensivos. Una persona en este grupo de edad murió, eso da una tasa de mortalidad del 0,4%.

En varias ciudades se ha ordenado el cierre de establecimientos como medida para disminuir la presencia de personas en las calles y frenar la velocidad de propagación del virus. (Foto: Getty)

De las 1.285 personas de 20 a 29 años que fueron diagnosticadas con el virus, 183 fueron hospitalizadas (14%) y ocho de ellas fueron trasladadas a la UCI (0,6%). De este total murieron cuatro, una tasa de mortalidad del 0,3%.

Entre los que tenían entre 30 y 49 años, hubo 5.127 casos confirmados de la enfermedad .

De este total, 1.028 personas fueron hospitalizadas (20%), de las cuales 55 necesitaron cuidados intensivos (1%). Tres personas murieron, una tasa de mortalidad del 0,2%.

En Italia, el país más afectado por la pandemia, 12% de los pacientes tratados en unidades de terapia intensiva tienen entre 19 y 50 años.

El 52% tiene entre 51 y 70 años; y el 36% más de 70 años, según el Ministerio de Salud del país.

La tasa de mortalidad entre 19 y 50 años es muy baja, alrededor del 1%.

Según el Instituto Superior de Sanidad de Italia, hasta el 23 de marzo habían registrado 53 muertes de personas entre los 19 y 50 años (ninguno menor 30 años; 12 víctimas entre 30 y 39 años; y 41 entre 40 y 49 años).

VIDEO RELACIONADO

Coronavirus: ¿Cómo lavarse las manos correctamente?

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...