Si bien la Organización Mundial de la Salud aún no enumeró la anosmia como uno de los síntomas del coronavirus , se está investigando su posible vínculo. De hecho, según estudios recientes, el 66% de los contagiados con el COVID-19 la padecen.

La anosmia es la pérdida del sentido del olfato, puede ser temporal o crónica. Su aparición puede estar relacionada con causas congénitas, infecciosas, estructurales o neurológicas. En este contexto de coronavirus, será preciso prestarle atención si se manifiesta repentinamente, sin algún antecedente.

En Corea del Sur, la anosmia fue contemplada como uno de los posibles síntomas del coronavirus. En consecuencia, militares estadounidenses de la guarnición del ejército en Daegu -el centro del brote de coronavirus en el país asiático- comenzaron a aplicar un sencillo test a todo aquel que ingresaba: sin tomarle la temperatura, ni consultarle sobre historiales de viajes o de salud, se le realiza la denominada “prueba del vinagre”.

El particular método, consta de hacerles oler vinagre de manzana a las personas testeadas y si su olfato no lo percibe, se confirma un claro cuadro de anosmia y se le informa de la situación. Aquellos que no tienen sentido del olfato o que son alérgicas al vinagre recibieron instrucciones de informar a los evaluadores sobre su condición.

El fin del test es detectar de forma precoz a aquellas personas que están infectados con el COVID-19, pero aún no presentan síntomas.

No solo se presentaría la pérdida de olfato, sino también el gusto. Según un reciente estudio belga realizado en 417 pacientes infectados con la variante “no grave” de coronavirus, el 86% presentaba trastornos del olfato (la mayoría de ellos no olía nada) y el 88% del gusto.

Los síntomas generalmente duran dos semanas y pueden agravarse en una segunda fase.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

