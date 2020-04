Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus, este lunes 13 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Pancho Cavero, médico veterinario, para que pueda resolver algunas dudas que se originan en tiempos de pandemia: ¿Cuál es la relación del COVID-19 con las mascotas? ¿Perros y gatos pueden infectarse con el virus? ¿Los humanos podemos contagiar a nuestras mascotas?

En medio de la incertidumbre por tener la información real sobre la relación entre el coronavirus, las mascotas y los humanos; el médico veterinario Pancho Cavero responde las dudas que se han venido originando en todo el mundo, como el tigre infectado en Nueva York o el pelo del gato o la enfermedad en los perros.

“Las mascotas no transmiten la enfermedad a los humanos. Así quiero empezar esta entrevista. Así como hay una pandemia, también hay una infomedia. Yo estoy acostumbrado a recibir toda esta información que a ustedes les llega; pero, el ciudadano de a pie se queda sólo con el titular”, empieza el doctor Pancho Cavero.

El especialista detalló que la única información real es la que es presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El doctor Cavero detalló que la ciencia necesita evidencia para poder sustentar una afirmación; pero, no se basa en estipulaciones o hipótesis.

Imagen referencial de un tigre malayo. Foto: Rhett A. Butler / Mongabay.

“Ahora, por qué se genera esta confusión. Primero, apareció una noticia de un perro con coronavirus en Hong-Kong. No fue así. La OMS sacó que no había evidencia científica; pero, si cabía la posibilidad que el pelo de la mascota sea, como la suela de un zapato, un medio para trasladar el virus. Después siguieron investigando y resolvieron que es completamente imposible”, sostiene con rigurosidad el doctor Pancho Cavero. El veterinario continúa con su declaración.

“Luego salió una noticia que un gato tenía coronavirus; pero, no: fue en las heces del gato. No en el pelo, no en el gato; sino, en las heces. Es importante que los científicos tengamos mucho cuidado con la información y cómo la decimos. Que esté en las heces, significa que el gato está eliminando el virus", subraya el veterinario.

Con términos muy específicos como la zoonosis y la antroponosis, la primera habla sobre la posibilidad de que el animal contagie al hombre y la segunda específica que el humano es el que contagia al animal, el veterinario Pancho Cavero menciona cómo se presenta el coronavirus y cuáles son las formas de transmitirse en seres vivos.

El pelo del gato podría "transportar" el coronavirus. Pero, no es que ellos se infecten del virus. (Foto: Pixabay)

“De lo que sí se podría hablar es que nosotros, los humanos, podríamos transmitir la enfermedad a las mascotas. Por eso necesitamos aislarnos. Se tiene que desarrollar una vacuna para las mascotas. Pero esto no quiere decir que los animales nos contagien a nosotros. Esto es una antroponosis, no una zoonosis, nosotros seríamos el peligro para los gatos”, detalla Pancho Cavero.

El especialista también comenta que somos nosotros los que contagiamos a los animales, y no al revés. Como el caso del tigre en Nueva York.

“No hay ningún estudio que los perros se puedan contagiar de coronavirus. Lo que pasó es que trasladó la enfermedad. De lo que sí hay indicios, es que nosotros podemos contagiar al felino. El peligro es de nosotros hacia ellos”, dice el veterinario.

Los perros podrían contagiarse de coronavirus; pero, no transmitir la enfermedad a los humanos. (Pixabay)

El doctor Cavero también traslada el malestar de los veterinarios por trabajar bajo el Ministerio de Agricultura; cuando, desde su perspectiva, los profesionales de la salud de los animales deberían estar inmiscuidos en el Ministerio de Salud, juntos todos en una sola forma de trabajo junto a la salud del hombre y del medio ambiente.

“Después de esta pandemia se va a tener que trabajar otro concepto de salud. No puede ser que tengamos uno para el hombre, otro para los animales y otro para el medio ambiente; se tiene que trabajar una sola forma de salud”, puntualiza Pacho Cavero.

Hasta hoy, lunes 13 de abril, el presidente del Perú Martín Vizcarra especificó en conferencia de prensa que en la nación se han registrado 9784 casos de coronavirus

MIRA EL VIDEO COMPLETO AQUÍ

