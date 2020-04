Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus, este martes 14 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Theresa Ochoa, médico infectóloga pediatra, para comentarnos el cuidado que debemos tener con los niños ante la expansión de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Tras un mes de confinamiento ciudadano, el coronavirus sigue expandiéndose en el territorio nacional Con más de 10 mil positivos en todo el Perú, parece ser que la población pediátrica no viene siendo afectada; pero, no por esta razón se tiene que bajar la guardia. Muy por el contrario, explica Theresa Ochoa, médico infectóloga pediatra, se tienen que tomar varias consideraciones con los niños ante el COVID-19.

Sin pertenecer al grupo de riesgo, las estadísticas del extranjero demuestran que menos del 1% de la población afectada por el coronavirus son menores de 15 años, pero sí existe una probabilidad de desarrollar cuadro severos en pacientes “menores de un año, los cardiópatas y los pediátricos con algún tipo de inmunodeficiencia o con enfermedades pulmonares crónicas”, detalla Theresa Ochoa.

Si bien los menores de 15 años, infectados con el coronavirus, son un porcentaje menor de la población. Si es que se diera el caso de algún paciente con COVID-19, las recomendaciones a seguir se basan en el aislamiento social y en los medicamentos como “paracetamol o panadol, los únicos que se deben usar”.

lima 6 de abril del 2020 niños recibiendo clases virtuales del Minedu. por el estado de emergencia de coronavirus , covid-19

Recomendaciones

Es inevitable que los niños se enfermen de algún mal respiratorio: resfrío o fiebre, que también los síntomas del coronavirus; pero, la diferencia radica que el COVID-19 también viene acompañado de tos y dificultad para respirar. “Sin embargo, en la población pediátrica estos síntomas no son tan frecuentes: por ejemplo, tienen COVID-19, pero no presentan fiebre. Eso hace que pueda ser un poco difícil diagnosticar los casos", comenta la especialista.

“Si el niño empieza a tener mucha dificultad par respirar, es una señal de alarma. Este virus también puede producir síntomas no necesariamente respiratorios, pues también están los gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor de barriga y diarrea”, manifiesta Theresa Ochoa.

LIMA, VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2020 como parte de la nueva restricción adoptada por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, la cual también contempla que mujeres y hombres solo salgan tres veces por semana en días ya establecidos. MERCADO DEL 10 DE CANTO GRANDE Fotos: Anthony Niño de Guzman \ GEC

Retorno a clases

Luego de un mes de cuarentena, y al verse suspendidas las clases escolares, aún no es muy claro el panorama estudiantil presencial en el Perú. En ese marco, la médico infectóloga pediatra Theresa Ochoa brinda su apreciación sobre este tema.

“El 85% de casos del coronavirus en pediatría son leves o moderados y el 30% son asintomáticos. Es lógico que si reiniciamos las clases, vamos a tener niños asintomáticos y un grupo de negativos que podrían infectarse dentro del colegio”, detalla Ochoa. Brindando más recomendaciones como profesional de la salud, manifiesta que de volver a las aulas “no deben ir al colegio niños con fiebre o síntomas. Aunque lo más probable es que esperemos un tiempo más hasta la reanudación de las clases”, sostiene.

EL MINISTERIO DE EDUCACION LANZO UN PROGRAMA DE EDUCACION VIA EL CANAL DEL ESTADO, TV, DURANTE LA CUARENTENA POR EL CORONAVIRUS COVID-19

Gestantes y recién nacidos

Todavía sin pruebas definitivas en este apartado, la especialista Theresa Ochoa manifiesta que la relación entre la madre (infectada con el COVID-19) y el bebé (un recién nacido), debe ser de aislamiento total; pero, la criatura debe seguir consumiendo leche materna.

“Es inevitable que tengamos gestantes contagiadas con el virus. En este escenario, las gestantes no están siendo muy comprometidas; pero, el riesgo es que ella puedan transmitir el virus al bebé. Esto se podría dar durante la gestación, durante el parto o después. Este es un gran problema pues aún no hay muchos estudios sobre este tema”, especifica. “Entonces, cuando nace el bebé, sería recomendable separar por quince días a la mamá del bebé; pero, sin descuidar el consumo de la leche materna. La madre se tiene que sacar la leche y otra persona se la debe dar al bebito. Una vez que la mamá no tiene fiebre por más de tres días y que clínicamente está bien y si tiene dos pruebas negativas, en esas circunstancias sí podría estar en contacto con el bebé”, puntualiza.

Dos madres gestantes extranjeras reciben atención

Las cifras en el Perú para hoy, martes 14 de abril del 2020, apuntan a que más de diez mil personas están contagiadas con coronavirus y 230 han perdido la lucha contra el COVID-19. De igual modo, 2.869 personas se han recuperado de la pandemia.

