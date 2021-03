“El Wayrachi ha sido un salvador”, dijo anteriormente a El Comercio Rosa Luz López, jefa del Servicio de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara. Y con toda razón. Este regulador de oxígeno es una alternativa eficaz de soporte ventilatorio para evitar que el paciente con COVID-19 empeore y sea conectado a un ventilador mecánico. Varios hospitales del Perú, incluyendo a los más grandes de Lima, ya cuentan con estos dispositivos, y están exigiendo más.

Lamentablemente, se ha paralizado su fabricación y su donación. Esto se debe que los reguladores de oxígeno medicinal han sido retirados de la nueva lista de productos que no necesitan registro sanitario de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas ( Digemid ) , publicada el 12 de enero del 2021. Años anteriores este tipo de dispositivos no tenía aquel requerimiento.

Conversamos con Daniel Akamine, Fernando Sato y Camilo Parra, los ingenieros detrás de la fabricación y la entrega gratuita de los Wayrachis, para conocer su reacción ante la nueva normativa y el estado actual de su iniciativa.

-La nueva normativa los agarró por sorpresa...

C.P.: Sí. Nos enteramos recién y a través de un proveedor. Nos dijo que Digemid estaba exigiendo certificados y registro sanitario a más productos, entre ellos los reguladores de oxígeno medicinal , como el Wayrachi. En el 2018 los reguladores de oxígeno -ya sea para uso médico o industrial- no necesitaban registro sanitario, tampoco en el 2019 ni en el 2020. En plena pandemia lo cambiaron. El tema es que nosotros estamos manejando, de alguna forma, la esperanza de muchas personas y de empresas que quieren donar, como la Fundación Wiese, con la cual donamos recientemente 40 Wayrachis al hospital Edgardo Rebagliati. Con la Fundación Wiese nos falta entregar 40 equipos más a Essalud. Honestamente, nunca pensamos que iban a cambiar la normativa. Queremos seguir ayudando pero no queremos entrar en problemas legales. Ahora mismo, estamos paralizados.

D.A.: Este proceso de obtención del registro sanitario puede tomar seis meses. Los hospitales y los pacientes con COVID-19 no pueden esperar tanto tiempo.

Los Wayrachis son una herramienta efectiva para evitar que el paciente con COVID-19 requiera un ventilador mecánico. (Foto: Francisco Neyra/GEC)

-¿Qué caminos tienen para seguir con su iniciativa?

C.P.: Uno de los caminos sería convertirnos en un laboratorio, pero es muy complicado y no es nuestro negocio . La otra opción sería ser una droguería y encargar la tercerización de estos equipos a un laboratorio, pero no hemos encontrado en el país un laboratorio que tenga las capacidades para producir estos dispositivos. Contactamos con un especialista del Ministerio de Salud (Minsa) y nos aconsejó no entregar directamente los equipos a los hospitales, sino que lo canalicemos a través del Minsa. Por eso enviamos el lunes una carta al Minsa indicando que queríamos donar 100 equipos y que nos ayuden con Digemid y con los hospitales para coordinar las entregas. Explicamos las ventajas de los Wayrachis y mencionamos que hay 520 equipos donados en más de 40 hospitales .

-¿Han recibido más pedidos de Wayrachis durante este período de paralización?

F.S.: Hace poco hablé con el doctor Luis Chucas Asencio, jefe de Cuidados Críticos de Emergencia del Rebagliati. Mencionó que le iba genial con los Wayrachis que había recibido. Me dijo: “Fernando, están haciendo historia. Necesitamos más equipos porque están salvando muchas vidas ”. El doctor Chucas requiere 100 Wayrachis más.

-¿Han tenido alguna novedad respecto a la carta que enviaron?

C.P.: Nos llamaron del Digemid. Nos pidieron que enviemos todos los documentos sobre los Wayrachis y que avisemos una vez tengamos el número del expediente. Parece que lo han revisado porque nos solicitaron tres documentos adicionales, los cuales ya hemos entregado. Esperamos que esa opción camine y obtengamos la autorización excepcional de uso para seguir ayudando .

D.A.: Estas dos últimas semanas a mí, personalmente, me han cansado bastante. Ahora parece que hay una luz al final del túnel, y es cuestión de seguir avanzando.

