El Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso público de mascarillas comunes de tela para reducir el riesgo de transmisión de una a otra persona del COVID-19. Las mascarillas de tela deben tener las siguientes características:

Ajustarse bien y cómodamente a los lados de la cara.

Estar aseguradas mediante cintas o asas para las orejas.

Incluir varias capas de tela.

Permitir respirar sin ninguna restricción.

Ser de lavado y secado en máquina, sin que se dañen ni cambien de forma.

En las siguientes preguntas y respuestas, el Dr. Gregory Poland, experto internista de Mayo Clinic, aclara algunas dudas acerca del uso público de mascarillas, que él considera como una estrategia importante para añadir a las recomendaciones dadas de mantener la distancia social y lavarse las manos con frecuencia.

¿Por qué los CDC recomiendan el uso público de mascarillas de tela?

La razón es que, aunque no sean iguales a las mascarillas médicas, algún grado de eficacia sí tienen. Las mascarillas de tela no solamente sirven para disminuir la posibilidad de respirar el virus, sobre todo a través de las gotitas despedidas al aire, sino como recordatorio de nuestro comportamiento ante la pandemia, la vida distinta de ahora y la necesidad de lavarnos las manos antes de llevárnoslas a los ojos, la nariz o la boca.

Yo puedo tener COVID-19 sin ni siquiera darme cuenta, puesto que no estornudo ni toso ni tengo fiebre, pero el virus también se transmite cuando uno está asintomático o presintomático. La mascarilla evita que yo exhale el virus a la gente o que despida partículas respiratorias al aire que otros podrían respirar y luego infectarse. Es decir, se evita la infección en quienes no están infectados porque no respiran el aire contaminado con el virus ni las partículas respiratorias.

¿Cuál es la diferencia entre las mascarillas de tela y las mascarillas médicas, como las N95?

La idea de las mascarillas N95 es que son capaces de filtrar cosas de un tamaño similar al del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, o hasta más pequeñas. El coronavirus tiene un diámetro aproximado de 0.12 micras y las mascarillas N95 protegen hasta 0.1 micras con una eficiencia del 95 por ciento, cantidad a la que deben su nombre.

No queremos que el público piense que hay que usar mascarillas médicas, pues eso sería perjudicial para la sociedad, para los proveedores de atención médica y para los enfermos que las necesitan.

¿Qué tipo de tela es mejor para fabricarlas?

Se han hecho algunos estudios sobre los tipos de tela. Por ejemplo, las camisetas con tejido de buena calidad suelen ser mejores que las bufandas y las toallas de algodón con su tejido más grueso también son mejores que otros tejidos más livianos. En los pocos estudios realizados, parece que algunas telas son mejores que otras.

¿Cuáles son los posibles peligros de usar mascarilla?

Una vez que la mascarilla se moja, tal vez por la exhalación, realmente disminuye su eficacia para filtrar cualquier tipo de partícula respiratoria. He ahí el primer inconveniente, porque habría que cambiarla. El segundo problema es que no es bueno usar una mascarilla y tocarla de forma incorrecta para ajustarla o quitarla. Como profesionales médicos, aprendemos a ponernos y quitarlos las mascarillas, pero el público en general no sabe cómo hacerlo. Hay que quitarla por las cintas o lo que la sujete a la cabeza, sin tocar la parte del frente. Luego, hay que lavar la mascarilla antes de volver a usarla. Lavarla con agua y jabón en la lavadora de ropa es suficiente, sin necesidad de ir a extremos.

Los CDC tienen más información respecto a las mascarillas de tela, incluso un video sobre cómo fabricar una. Allí también puede encontrar las últimas noticias sobre la COVID-19.