Con cifras favorables relacionadas a la pandemia en la mayor parte del planeta, muchos gobiernos están levantando la obligatoriedad del uso de las mascarillas.

En el Perú, desde el 1 de mayo, los ciudadanos de aquellas regiones con más de 80% de vacunación con tercera dosis en mayores de 60 años, y con más de 80% con dos dosis en mayores de 12 años, podrán usar mascarillas de manera voluntaria en espacios abiertos.

Por encontrarse en diferentes momentos de la pandemia, otros países ya han levantado la restricción del uso de mascarillas, incluso en espacios cerrados. En ese sentido, la semana pasada, una súbita decisión de una jueza federal en EE.UU., dejó sin efecto el mandato de uso de mascarillas en el transporte público, decisión que fue recibida con ansiedad por muchos, e intenso júbilo por otros .

Por ello, nos parece válido preguntarse qué es lo que pasará en el futuro con el uso de las mascarillas en los países occidentales, que –a diferencia de los orientales, que ya tenían la costumbre de usarlas– tuvieron que adoptar su uso debido a la pandemia.

Saberlo depende, a su vez, de la respuesta a otra pregunta clave: ¿por cuál razón se usó la mascarilla: por obligación o por convicción de que protegía de un contagio?

Gran controversia

El uso de mascarillas ha pasado por varias controversias. La primera estuvo relacionada con el retraso con que tanto la OMS como los CDC de EE.UU. recomendaron su uso en la población. Luego, hubo confusión con respecto al tipo de mascarilla que era necesario usar (de tela, quirúrgica, N95, doble mascarilla) y dónde usarlas (interiores o también al aire libre).

Solo cuando se empezó a reconocer que la principal ruta de contagio del coronavirus era a través de microscópicos aerosoles que se despedían al respirar, hablar, cantar o gritar, se recomendó que las mascarillas que daban mayor protección eran los respiradores N95 o KN95 y que su uso debía ser obligatorio en ambientes cerrados sin ventilación.

Sin embargo, pensamos que la controversia más grande es la relacionada a la obligatoriedad de uso. Percibido como un atropello a la libertad individual por unos, o como una necesidad de salud pública para otros, el uso de las mascarillas se politizó rápidamente, enfrentando a miembros de la sociedad en muchos países del mundo.

¿Qué hacer?

Primero, es muy importante entender que la pandemia aún no ha terminado. La epidemia en China tiene aún un rumbo desconocido y la aparición de variantes derivadas de la familia ómicron (BA.1 y BA.2) está originando subvariantes cuyo impacto es un misterio.

Al respecto, los CDC en EE.UU. informaron la semana pasada que la subvariante BA.2.12.1 explica ya 19% de los casos de COVID-19 en ese país y esperan que se convierta en la variante dominante en las próximas semanas, subvariante que –sin duda– llegará a América Latina .

Debido a esa incertidumbre, y al hecho de que la mayor parte de hospitalizaciones y muertes causadas por las variantes actuales ocurren en personas vulnerables con enfermedades crónicas e inmunidad disminuida, independientemente de su estado de vacunación, pensamos que este grupo de personas deben seguir usando las mascarillas en espacios cerrados, a pesar de haberse levantado las restricciones.

Es importante saber que, aun cuando muchas personas en un lugar no estén usando una mascarilla, la persona que la usa, si está protegida de la infección. Es decir, el comportamiento individual es muy importante, si yo me quiero proteger, nada me lo impide.

Volvemos entonces a la pregunta inicial: ¿por qué ha usado una mascarilla: por la obligación o porque quiso protegerse del contagio?

Si fue por la primera razón, es muy probable que al levantarse la restricción deje de usarla y reaccione con júbilo y alegría. Si fue por la segunda, es muy probable que la siga usando. Será una decisión personal, basada en el cuidado de su salud.

Al respecto, al ser preguntado como tomaba la disposición de la jueza que suspendió el mandato de uso de mascarillas, el presidente Joe Biden dijo que los estadounidenses deberían decidir por sí mismos si quieren usar máscaras en el transporte público.

¿Qué hará usted en el futuro, amable lector? ¿Seguirá usando la mascarilla para protegerse en ciertas situaciones, o la abandonará por siempre, hasta el próximo mandato? El anuncio del retiro del uso de mascarillas debe tomarse con cuidado.