Las personas en mayor riesgo de enfermar de gravedad y fallecer por COVID-19 son los adultos mayores y personas con comorbilidades, pero desde que inició la segunda ola algunos expertos y autoridades aseguran que los jóvenes están siendo especialmente afectados.

Este posible nuevo panorama aún no ha sido estudiado a detalle y los datos epidemiológicos no muestran un incremento significativo entre los hospitalizados jóvenes en el país . Los expertos consideran que el posible incremento se puede deber no solo a las nuevas variantes, sino también a la flexibilización de restricciones y una falsa sensación de seguridad.

Según los datos acumulados de la Sala Situacional COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa), los jóvenes de entre 20 y 29 años, así como los menores de 19 años, siguen siendo los grupos con menor cantidad de fallecidos en el país.

Menos riesgo que los adultos mayores

En general, el Minsa ha atribuido los casos de la segunda ola principalmente a la variante brasileña, pero, por el momento, no se cuenta con información sistematizada que permita saber si, a diferencia de la primera ola, hay más jóvenes hospitalizados y fallecidos por COVID-19. Lo que hay ahora son indicios.

Para el médico infectólogo Juan Celis, quien atiende pacientes de COVID-19 en el Hospital Regional de Loreto, hay un cambio en la cantidad de pacientes jóvenes que llegan a necesitar hospitalización, lo que puede relacionarse sobre todo al incremento proporcional de casos en todos los grupos de edad. “No es que haya más jóvenes [hospitalizados] que adultos mayores […] Más del 90% siguen siendo los adultos mayores, obesos, hipertensos y diabéticos . Ahora hemos tenido personas más jóvenes, inclusive de 25 años, eso era muy raro de ver, pero siempre en poca proporción comparado con el grueso que son los mayores de 65 años”.

Según su experiencia clínica, el peligro de fallecer entre los jóvenes sigue siendo menor si se compara con otros grupos de edad: “Al final, la edad también es un factor que determina la gravedad. Si bien hemos tenido jóvenes fallecidos, en comparación con los adultos, son menos”.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sí reporta un incremento de casos en la región en estos grupos de edad. “En las Américas, a partir de las primeras semanas del 2021, se observa un incremento de casos de hospitalizaciones y fallecimientos en población joven y adultos en varios países. Se observó un incremento importante de casos en población joven (entre 10 y 24 años) y en adultos (entre 25 y 59 años) en Argentina, Brasil, Chile, Canadá y EE.UU.”, detalló en conferencia de prensa el Dr. Sylvain Aldighieri, comandante de Incidentes de la OPS.

Los datos de la organización muestran que hay diferencias significativas en cuanto a hospitalizaciones en cada país de la región, y esto se debe a las distintas medidas de restricción en cada lugar y la circulación de variantes. En Brasil, donde surgió la variante que está presente en América del Sur, Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, los grupos de edad con mayor tasa de crecimiento en hospitalización en UCI fueron las personas de entre 20 y 39 años , los menores de 20 años y los adultos de entre 40 a 59 años.

No solo se debe a las variantes

Hay diversos factores que podrían influir en este posible incremento de casos entre jóvenes y niños, no solo se puede atribuir a las variantes, le dice a El Comercio Álvaro Taype-Rondán, médico epidemiólogo e investigador .

“Se han hecho análisis en cuanto a hospitalizaciones con datos del Minsa y pareciera que no ha habido una gran alza en el número de jóvenes que están falleciendo en el país . Esto es algo de lo que se ha hablado en varios países, pero, finalmente, es algo que no termina por aterrizar, ya que en el momento en que se instalan estas variantes también hubo flexibilización de las cuarentenas. Cuando se abrió la cuarentena, uno de los grupos que más ha salido han sido los jóvenes y niños, y eso que todavía no ha habido una apertura de servicios educativos”, explica.

Entre los motivos del incremento de casos entre jóvenes, Aldighieri apunta a una suma de factores: “El incremento de casos en esos grupos podría deberse a que la percepción de riesgo podría haber disminuido por la presión económica, por la presión social, por una falsa sensación de seguridad por el inicio de las campañas de vacunación”.

Para Taype-Rondán, en este momento es importante comenzar a estudiar los casos actuales: “Los estudios disponibles sobre las variantes sugieren que podrían afectar a los jóvenes, pero no lo sabemos con seguridad porque [el incremento de casos en este grupo] se dio cuando se abrieron varios sectores. Al no saber qué tanto están afectando [las variantes], n os toca hacer una vigilancia de los casos que se están dando para ver si hay un aumento de mortalidad entre los jóvenes y comenzar a tomar decisiones”.

En el Perú, según cifras oficiales, hay hasta el momento más de 56 mil muertos por COVID-19 y más de 1,6 millones de casos totales.

