Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos días, países como Estados Unidos han reportado un incremento de casos entre niños y adolescentes de COVID-19 debido a la variante Delta del coronavirus: un promedio de 200 niños son hospitalizados cada día en ese país.

Este grupo, desde el inicio de la pandemia, ha sido el menos afectado, debido a que suelen ser asintomáticos o presentar una enfermedad leve. Y hoy la información internacional comienza a preocupar a los padres en el Perú.

Los datos oficiales muestran que un reducido porcentaje del total de fallecimientos por COVID-19 corresponde a menores. En nuestro país han muerto 930 niños y adolescentes durante toda la emergencia sanitaria , lo que representa el 0,5% del total de muertes. En lo que va del año, 321 han perdido la vida debido a la enfermedad. Los casos confirmados, en cambio, son considerablemente mayores: más de 117 mil.

El médico Juan Celis, jefe del Departamento de Infectología del Hospital de Loreto, le dice a El Comercio: “Hemos tenido muy pocos casos en niños, la mayoría leves. Los pocos hospitalizados los vio pediatría”.

“La evidencia disponible sugiere que los niños y adolescentes son menos susceptibles frente a la infección por SARS-CoV-2, pero su rol es obvio en la dinámica de transmisión . Eso se observa en países con cobertura de vacunación alta. Según la base de datos de los países que reportan la edad de los casos de COVID-19, podemos decir que, hacia el final del mes de julio en las Américas, el 6% del total de casos reportados ocurrió en menores . Sin embargo, algunos pueden desarrollar un síndrome inflamatorio multisistémico grave (SIM). En 24 países y territorios de la región se han notificado 6.809 casos de SIM, incluidas 134 defunciones relacionadas”, detalla el Dr. Sylvain Aldiguieri, jefe de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud.

La imagen muestra la proporción de casos en los diferentes grupos de edad. (Varones en naranja y mujeres en azul) [Imagen: CDC-MINSA)

¿Cuáles son los niños en mayor riesgo?

Para el doctor Raúl Urquizo, pediatra neonatólogo, el COVID-19 afecta más a un grupo específico de niños: “El tema es que suelen ser asintomáticos, pero son portadores y ahora e stán muriendo más aquellos niños que tienen una comorbilidad, como obesidad, diabetes o procesos asmáticos. Entonces, esta es una población también de riesgo, así como los mayores de 60 años”.

Investigadores de EE.UU., que publicaron un estudio en la revista JAMA Network Open, analizaron los datos clínicos de 2.430 pacientes pediátricos con COVID-19 y determinaron que los niños con condiciones crónicas de salud y los menores varones estaban en mayor riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad.

Mayo Clinic detalla que “los niños que tienen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo también podrían tener más alto riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19”.

Un niño pasa los controles en un colegio de Francia. (Foto: Damien MEYER / AFP)

El gobierno ha aprobado la vacunación contra el COVID-19 solo de los menores de 18 años con algunas condiciones de salud específicas, como aquellos con enfermedades raras, síndrome de Down o con trasplantes o en espera de estos. La inmunización general para los niños y adolescentes no está aprobada todavía en el país. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado sus reparos respecto al uso general de las vacunas en población pediátrica mientras haya en el mundo grupos con mayor vulnerabilidad aún no inmunizados.

Mayor apertura

Urquizo, también exdecano del Colegio Médico, afirma que desde que se levantaron las restricciones, los padres comenzaron a salir más con los niños a lugares públicos, como parques y centros comerciales, donde pueden contagiarse y, luego, volverse vehículos de contagio e incluso, si el niño tiene el sistema inmune comprometido o enfermedad crónica, desarrollar una enfermedad grave.

Salidas de niños a espacios abiertos. (Foto: César Campos/GEC)

Según el médico pediatra, “no se está avanzando mucho [con la vacunación contra el COVID-19 de niños priorizados], y también nos preocupa enormemente el número de vacunas no covid aplicadas. Nosotros hemos estado planteando como Colegio Médico que también las otras vacunas son importantes, pero la cobertura ha disminuido porque los padres tienen miedo de llevarlos a un centro de salud”.

Como se conoce, las escuelas están cerradas hace más de un año y estas, además de los centros de salud, eran importantes lugares donde los niños podían acceder de manera gratuita a dosis de 27 vacunas para enfermedades prevenibles. Por ejemplo, la cobertura de la vacuna pentavalente (difteria, tétanos, tos convulsiva, hepatitis B e influenza tipo B) fue menor al 50% en 2020, cuando lo necesario es 90% como mínimo.

Esquema de vacunación en niños. (Minsa)

Un menor sin protección de las vacunas disponibles tiene gran riesgo de enfermar y que su sistema inmunitario quede comprometido, lo cual lo dejaría con menor capacidad de responder ante un eventual infección de COVID-19 , coinciden los expertos.

¿Cómo protegerlos?

Imagen referencial. Niños con mascarillas cruzan una calle en Hong Kong, el pasado 27 de enero de 2020. (Anthony WALLACE / AFP).

Para los expertos consultados por este Diario, hay una serie de medidas que los padres de familia pueden aplicar para proteger a los niños del contagio, y ante una eventual tercera ola:

Los padres y el resto de la familia deben vacunarse ni bien tengan la oportunidad.

Evitar llevar a los niños a lugares cerrados con concentración de personas.

Uso correcto de las mascarillas (que cubra la nariz y boca) y de materiales que verdaderamente protejan (las de tela no son suficientes) para evitar una falsa sensación de seguridad.

Deben tener todas las vacunas disponibles para su edad.

VIDEO RELACIONADO

El haber sido inmunizado con alguna de las vacunas contra la Covid-19 se ha convertido en requisito para poder viajar. Sin embargo, no todas son permitidas por algunos gobiernos, sobre todo en Europa.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: