La aplicación masiva de las vacunas contra el COVID-19 es la principal herramienta para terminar con la pandemia. Así lo han dicho desde el inicio de la crisis global de salud diversos expertos y organismos internacionales.

Hoy, más de dos años después del surgimiento del coronavirus, algunos países avanzan hacia una restablecimiento de la anterior normalidad; otros siguen intentando acceder a las dosis necesarias para proteger a su población. En el primer grupo se encuentran los países ricos y de ingresos medios y, en el otro, aquellos que no han logrado inmunizar ni al 10% de su población .

Mecanismo como Covax Facility, la alianza de entes públicos y privados para facilitar la llegada de vacunas a países con menor acceso, han tenido dificultades para lograr sus objetivos. Su meta inicial era la entrega de 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo en 2021.

En este momento, de acuerdo con la plataforma One World in Data, solo el 11,4% de las personas en países de bajos ingresos ha recibido al menos una dosis. El Perú, en tanto, supera el 72% en población mayor de cinco años inmunizada contra el COVID-19 y se ha aplicado más de 61 millones de dosis. En total, el país ha recibido más de 8,2 millones de dosis a través de Covax.

El Comercio conversó con José Manuel Durão Barroso, presidente de la junta de la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), una de la organizaciones que lidera Covax, sobre las dificultades y aciertos que afrontó el mecanismo impulsado también por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Cada país es diferente y debe establecer sus propios objetivos [sobre la vacunación]”, dice el también expresidente de la Comisión Europea y exprimer ministro de Portugal.

José Manuel Durão Barroso, Board Chair of Gavi. (GAVI)

—Covax se fijó como meta llegar a los más vulnerables con vacunas anticovid en 2021. ¿Qué elementos impidieron alcanzar la meta?

A un año de hacer su primera entrega, Covax ha podido enviar mil millones de dosis a 144 países. Casi el 90% de estas vacunas se entregaron directamente a 91 economías de bajos ingresos que califican para dosis financiadas por donantes a través de Covax. Nuestro objetivo es aprovechar este progreso en 2022 ayudando a los países a cumplir sus objetivos nacionales de vacunación.

Habiendo logrado este impacto, es posible decir que COVAX es una solución multilateral que no solo funciona, sino que funciona a escala. El 2021 no ha sido un año fácil y Covax enfrentó desafíos importantes durante 2021 cuando se trataba de asegurar el suministro. El hecho de que estos desafíos se hayan superado y que Covax ahora pueda satisfacer la demanda de los países a los que sirve y ayudar a los países a expandir su capacidad de entrega habla de la resiliencia que ha demostrado desde que se estableció en 2020.

—A pesar de las desventajas, Covax logró distribuir millones de vacunas. ¿Qué lecciones deja el trabajo realizado durante 2021?

En 2022, Covax debe permanecer flexible y receptivo a las incertidumbres de la pandemia: los casos de COVID-19 pueden disminuir en algunas partes del mundo, pero todavía estamos en una pandemia y si hay algo que el COVID-19 nos ha demostrado es que seguirá planteando nuevos retos.

La principal prioridad de Covax es trabajar de la mano con los países para implementar vacunas de la manera más rápida y efectiva posible. Aumentar las tasas de cobertura en un período de tiempo tan corto como el que buscamos representa un desafío sin precedentes para cualquier país, especialmente los países con recursos limitados que tienen diversas prioridades de salud. Los socios de Covax están brindando apoyo personalizado para ayudar a estos sistemas de salud en apuros, no solo para garantizar que se entreguen las vacunas contra el COVID-19, sino también para proteger que otras campañas de inmunización que salvan vidas no se interrumpan.

Perú recibió su primer lote de vacunas Pfizer de Covax Facility en diciembre del 2021. (Foto: Andina)

Parte de nuestra estrategia para mantener la flexibilidad que nos permita responder a los nuevos desafíos, es asegurarnos de contar con los recursos para adquirir vacunas adicionales, realizar inversiones adicionales en la entrega y pagar el transporte de más dosis donadas si es necesario.

Para garantizar que los recursos estén disponibles para estos objetivos, Gavi y los socios de Covax lanzaron en enero una campaña para recaudar al menos USD 5.200 millones en financiamiento inicial adicional para Gavi COVAX AMC para fines de marzo de 2022.

—Algunos países negociaron directamente y obtuvieron vacunas de empresas farmacéuticas y también de Covax. ¿Qué se debe hacer para que las vacunas lleguen a aquellos países que no han llegado a inmunizar ni al 10% de su población, principalmente en África?

Si queremos vencer la pandemia en 2022, la principal prioridad de salud global debe ser elevar a todos los países al nivel de las naciones con mejor desempeño , en la medida de lo posible, no solo en términos de vacunación, sino también en otras medidas vitales como pruebas y terapias.

En 2022, a través de compromisos firmados de pedidos de dosis y donaciones prometidas, Covax podría lograr una tasa de cobertura promedio del 45%, con base en un régimen de vacunas de dos dosis, entre los 91 participantes de AMC. Estas dosis se utilizarán en apoyo de los objetivos y planes nacionales de cada país y como complemento de otras fuentes de vacunas, como iniciativas regionales, como AVAT de la Unión Africana y acuerdos bilaterales. Como ya mencioné, se necesitarán dosis adicionales si se requieren refuerzos, así como si se requieren vacunas adaptadas a la variante.

—La nueva meta de la OMS es alcanzar el 70% de vacunación para julio, ¿cuál será el papel de Covax para lograrlo? ¿Seguirá apostando por las donaciones? ¿Es la liberación de patentes una alternativa?

No se trata de alcanzar un objetivo internacional: cada país es diferente y debe establecer sus propios objetivos. Lo que queremos hacer es ayudar a todos los gobiernos a alcanzar estos objetivos. Por supuesto, es importante señalar que cada país tiene su propia estrategia de vacunación basada en la naturaleza específica de su economía y su demografía. Esta es la razón por la cual una estrategia o número único para todos no funciona. Sin embargo, lo que debemos hacer para ayudar a los países a alcanzar sus objetivos es también trabajar con los países para expandir su capacidad de entrega para que más personas puedan ser vacunadas.

La imagen del envío de vacunas contra el covid del mecanismo Covax aterrizó en Sudán a principios de octubre del 2021. (AFP)

—Perú, a diferencia de otros países como EE.UU. y algunos de Europa, logró inmunizar a más del 80% de su población adulta en menor tiempo que las potencias con mayor acceso a las dosis. ¿Existe una experiencia similar en otros países? ¿A qué condiciones o elementos se debe atribuir esto?

No me gustaría comentar sobre estrategias de vacunación nacionales individuales u otros aspectos de la respuesta al covid; sin embargo, puedo felicitar a Perú por el impresionante logro de alcanzar un hito de cobertura tan significativo. También me gustaría mencionar que, mientras que los países de más altos ingresos del mundo han vacunado por completo al 72% de sus poblaciones, los países de ingresos medios altos (entre los que se encuentra Perú) han alcanzado una tasa de cobertura del 75%. Esto se atribuye al éxito relativo de las campañas de vacunación, pero esto ciertamente debe ser visto como un motivo de orgullo para el Perú.

