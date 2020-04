Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus, este lunes 13 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Kristian López, Miembro del Comité Académico del aplicativo, para que pueda detallarnos el manejo de la aplicación “Perú en tus manos”, así como las implementaciones que se realizarán en pro de la batalla contra el COVID-19

Instalado en Estados Unidos, el doctor y profesor en Economía en la Universidad de Maryland y en la Universidad de California, respectivamente, Kristian López detalló la guía básica para ejecutar de manera adecuada la aplicación “Perú en tus manos”.

“La aplicación es gratuita, no consume mucha batería y busca que el usuario gaste la menor cantidad de datos de internet”, detalla Kristian López. “Lo que se muestra en el mapa son personas con síntomas de COVID-19. Hasta la fecha tenemos 1.2 millones de usuarios; pero, para un óptimo funcionamiento, necesitamos al menos que sea el 30% de la población total del Perú”, manifiesta.

Desarrollado por un equipo de cuarenta profesionales, diez de ellos fuera del Perú, la aplicación presentará mejoras para combatir el coronavirus COVID-19. Basada en la protección colectiva, la app requiere la cooperación de usuarios para su adecuado funcionamiento.

TRAZADO DE CONTACTO DIGITAL

Sistema probado en Singapur, y que ayudó a detectar tempranamente a los pacientes asintomáticos, la aplicación presentará una nueva actualización para que el usuario sepa con quiénes tuvo contacto anteriormente y, si fuera el caso, conocer cuáles de ellos fueron diagnosticados con el coronavirus COVID-19.

Trabajando en el formato de trazado de contactos digital, la aplicación hará que los peruanos se protejan colectivamente con un sistema en el que se podrá detectar más rápido a los contagiados asintomáticos.

Kristian López explica que, en un hipotético escenario, dos personas tienen contacto en un negocio. Uno con coronavirus. pero que aún no sabe de su mal, y otro sano. Ellos se reúnen y, a los pocos días, se presentan los síntomas en el positivo; pero, el que no tenía el mal también pudo haberse infectado; aunque, al ser asintomático, no experimenta ningún malestar del COVID-19 pero sí puede contagiar a otros.

Ahora, con el trazado de contactos digital, los usuarios sabrán con quiénes tuvieron contacto y cuál de estas personas fue diagnosticada con el coronavirus COVID-19. Con esa información, la aplicación le enviará una alerta informándole de su condición y brindándole recomendaciones.

“Con el trazado de contacto digital, los dos mismos usuarios están en un negocio. Uno está infectado sin saberlo y el otro está sano. Ambos están suscritos en el aplicativo y, en ese momento en que se encuentran a través de la tecnología, el GPS graba las posiciones de las personas y se registra en la base de datos que ellos han tenido aproximación de 10 a 15 minutos. La otra tecnología por Bluetooth, denota que han estado cerca. Sin el sistema, los usuarios no podrían saber esto y seguirían, quizá con el virus, su vida común pudiendo contagiar a los demás", explica Kristian Lópes.

“A esa persona, la posible infectada, le llega una notificación en que se manifiesta que el ciudadano con el que tuvo contacto ha dado positivo, y, si la probabilidad no es extrema, recomienda tomar medidas para evitar la propagación”, puntualiza.

La implementación de el trazado de contacto digital vía GPS ya está actualizada en la aplicación, y en los próximos días se espera que la alternativa vía Bluetooth también se muestre en el sistema. La aplicación tiene 1.2 millones de descargas; pero, se espera llegar al 30% de la población para un mejor resultado.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

