Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus COVID_19, este viernes 10 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Patricia Casto, doctora en antropoligía China, para que detalle la situación que vivió el país asiático, el primero en combatir el coronavirus COVID-19.

Desde hace 16 años Patricia Castro vive en China. La periodista peruana se instauró en Beijing y ahora es doctora en antropología China. En sus redes, una frase ha tomado relevancia. “El tiempo es el enemigo, lo sabemos nosotras que vivimos en el futuro: ¡despierta Perú!”. Se refiere al coronavirus, ese rival invisible que el gigante asiático está por vencer, mientras nosotros recién salimos al segundo round.

“Siendo mi referente China, y habiendo vivido la primera ola aquí en China, me preocupa todo lo que ocurre en el Perú. He visto lo complicado y lo difícil ha sido aplanar la curva. A pesar de todos los esfuerzos, esto no ha sucedido hasta dos meses después. Con un encierro de 60 millones de personas y con medidas bastantes radicales. En el Perú el tiempo juega en contra, cada día y cada momento estamos más cerca a la preocupación de que la curva ascienda”, comenta Patricia en el cierre del día viernes 10 de abril en China.

Las autoridades de Wuhan someten a las personas a controles de temperatura constantes. (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

Como el dengue en el mosquito Aedes infectados o la rabia en los perros, el hombre transporta el coronavirus y las aglomeraciones son el lugar ideal para la propagación del letal virus. Esto lo conoce bien Patricia que, luego de ver la situación en China, empezó a observar imágenes de personas agrupadas en otras partes del mundo.

“La primera imagen que vi así fue de Italia. La gente en los bares disfrutando, cuando ya se había reportado los primeros casos de COVID-19. Sentí dolor pues sabía qué se venía”, detalla. Ella también habla de los sentimientos que experimentó luego de ver las imágenes de peruanos en los mercados. “Ese es un escenario muy propicio para el brote. Me preocupa. Me está tocando mucho ver esas imágenes. Es una cuestión bastante emocional en mi caso”, menciona.

MODELO CHINO CONTRA EL CORONAVIRUS

China, el primero que afrontó la crisis del coronavirus COVID-19, tuvo que actuar rápido. Al frente de un país en donde viven 1.386 miles de millones, la nación fue estricta desde un inicio y, también, la tecnología jugó un punto vital en el aislamiento social obligatorio.

“En China han habido tres tipos de cuarentenas. La más estricta ha sido en Wuhan, en el caso de Beijing ha sido más flexible y también ha habido una cuarentena mixta. Todo acá fue muy rápido y sobre la marcha iban arreglando los temas. En un momento nadie podía salir de casa para nada, y luego hubieron momentos de flexibilidad, en que sólo uno salía para comprar”, comenta en un primer instante Patricia.

Peor que la enfermedad. Medida de días de salida por género causó preocupantes aglomeraciones en varios mercados del país.

Respaldados por el gran soporte tecnológico en cuestiones gastronómicas, China no padeció el abastecimiento de alimentos. En cambio, en Perú, la situación es completamente diferente. Pero, en un marco en que la orden esa salir poco y se tenían que evitar las aglomeraciones, no tomar las medidas correspondientes sí es irresponsable.

“A diferencia de Perú, en China los víveres llegaban a nuestras casas, debido a la gran plataforma de comercio electrónico. Eso nos ayudó mucho pues no tuvimos que salir. Entiendo la desesperación de la gente de Perú: no tienen ingresos, no hay trabajo, los víveres se van acabando. En realidad, no me atrevería ni siquiera a cuestionarla. Pero existe otro gran público que sí se puede quedar en casa”, explica.

Una niña de educación primaria durante la emisión de "Aprendo Perú", el programa de clases virtuales implementado esta semana por el gobierno.

APLANANDO LA CURVA DEL CORONAVIRUS EN CHINA

“En China la curva se aplanó en marzo. Llegamos a los 0 casos reportados. Es más, hace unos días no reportamos ningún muerto”, habla con optimismo Patricia. “Esto no se va a poder dar si no existe una gran cuota de sacrificio, disciplina y compromiso. Una persona no se va a poder salvar sola y una familia tampoco se va a salvar sola, necesitamos la colaboración de todos”, menciona.

Patricia comenta que ahora en China lo que preocupa son los casos importados: aquellos pobladores que llegan del extranjero y los asintomáticos, estos habitantes que no padecen ningún síntoma del coronavirus COVID-19; pero, sí portan el virus y sí pueden contagiar a otras personas.

“El día 8 de abril, en Wuhan se abrieron las puertas. Pero, existe una cuarentena mental, la gente aún tiene mucho temor. Sólo sale a trabajar y a estudiar. Los fines de semana todos nos quedamos en nuestras casas”, dice Patricia casi susurrando. Como si diera un consejo o una recomendación a alguien que aún no ha vivido lo que ella ya ha pasado.

