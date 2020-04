Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus COVID_19, este jueves 9 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Julio Grados, médico deportivo con más de 30 años de experiencia, para que nos explique qué sucede con el cuerpo de un atleta cuando no entrena.

La medicina y el deporte siempre van de la mano. Sea cual sea la disciplina que uno practique, el conocimiento del cuerpo y la salud son indispensables para brindar un mejor soporte al atleta, a la par que se busca un óptimo desarrollo. Pero, esta detención obligatoria de toda prueba física en el Perú: fútbol, voleibol, atletismo, entre otras, a causa del coronavirus COVID-19, ha colocado una pregunta en la mente de los apasionados por las actividades físicas: ¿qué pasa en el cuerpo de un deportista de élite sin competencias oficiales?

“Es un caso muy especial el que estamos viviendo. Ya es casi un mes de cuarentena prácticamente. Los deportes se dividen en dos grupos: la parte aeróbica y la anaeróbica. Inicialmente, la primera o segunda semana no va alterar las capacidades", apunta el doctor Julio Grados. “Pero, poco a poco, pasada la segunda semana, y mucho más en la tercera, en la cuarta o en la quinta, la capacidad ventilatoria y el volumen de oxígeno total va a ir disminuyendo. Si antes podía subir seis pisos sin esfuerzo, pues ahora sube tres pisos y vas a notar la diferencia. Eso se siente inmediatamente”, detalla.

El doctor Grados es preciso y brinda parámetros exactos en los que la capacidad ventilatoria se vería afectada. En otro apartado, también se comenta la parte anaeróbica, ese grupo de actividades físicas que repercuten en nuestro desarrollo muscular. Ejercicios de fuerza y potencia. Sin ellos, el deportista pierde un gran impulso en la búsqueda de sus objetivos.

“El ámbito anaeróbico va a demorar un poquito más. Quizá a partir de la tercera semana se presentará un poco de desmedro. Se empezará a perder un poco de tono muscular y un poco de fuerza muscular a nivel de las fibras. En el caso de deportistas de alto rendimiento, lamentablemente, nunca un ejercicio en casa será igual a uno en el campo de acción", apunta el doctor Grados.

Pero el doctor Julio Grados va más allá. Con la basta experiencia que lo respaldo, en treinta años trabajó como médico del Club Universitario de Deportes, la Selección peruana y la Universidad San Martín, menciona un componente importante en la vida del deportista de élite: el glucógeno.

“Es un polisacárido que está en el músculo y en el hígado. Conforme pasan los días estas reservas, que todo deportista tiene, se van a ir disminuyendo y eso tiene directa relación con la dieta y con los ejercicios que pueda hacer en estos días", especifíca el doctor Julio Grados. “En otras palabras, si yo como igual que cuando entrenaba, ahora voy a engordar. Son muchos cambios metabólicos y fisiológicos”, detalla.

Y como último factor también se presenta la psicología. Inmiscuida en todas las actividades sociales, el conocimiento de la mente no podía estar de lado. Más en un deportista de alto rendimiento, tan amparado en su sentido de asimilar la motivación y el sacrificio en la búsqueda de objetivos.

“Una vez que se levante la cuarentena, las personas ligadas a la actividad física van a querer que en poco tiempo se restablezcan los parámetros anteriores. En el caso del futbolista, la parte psicológica, debido a esta cuarentena, está venida a menos”, comenta con severidad. Y continúa con el mismo apartado.

“No solamente el hecho de que no trabaja y no compite; sino, que las endorfinas, las hormonas de la satisfacción, no están siendo alimentadas, esa adrenalina que tiene el deportistas. Y encima está el aspecto familiar: la preocupación de la mamá, el papá, el hijo, que no come, no tiene clases, cómo hago para la comida. Es todo un asunto psicológico que influye mucho en el deportista”, puntualiza el doctor Julio Grados.

Este escenario es en el que están inmersos los deportistas de alta competencia alrededor del mundo. Y, en el caso peruano, se siente aún más por la falta de mecanismos adecuados para que los clubes deportivos sostengan crisis como las que vive actualmente el país debido al coronavirus.

