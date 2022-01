Conforme a los criterios de Saber más

Para todos es conocido el avance de la pandemia del SARS-CoV-2, sobre todo en esta etapa donde la variante ómicron está generando contagios de manera muy rápida y masiva la mayoría de los contagios no solo en el Perú, sino en el mundo.

Según la OMS, en la semana del 10 al 16 de enero se registraron en todo el planeta 18,7 millones de casos de COVID-19, lo que significa un aumento del 20% en relación con los siete días precedentes.

Esta situación está presionando al sistema sanitario peruano. De acuerdo con un reciente informe de EC Data, a la fecha en el país hay 1.800 camas UCI para pacientes COVID-19 graves, pero el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva advierte que se podría necesitar al menos 3.500 camas UCI y más de 2 mil especialistas.

Por lo que se sabe hasta el momento, quienes se infectan y están completamente vacunados y con su refuerzo, tienen muchas posibilidades de pasar la enfermedad sin demasiadas complicaciones . Sin embargo, eso no quita que sea necesaria la observación y el manejo de la enfermedad en casa.

Aunque no hay todavía un tratamiento específico, los expertos han brindado ciertas recomendaciones para el manejo adecuado de un paciente con COVID-19: además del aislamiento y todas las medidas de higiene para prevenir otros contagios, el paciente debe estar en una habitación ventilada, descansar, beber muchos líquidos, etc. Pero también es importante realizar el monitoreo de diversos signos vitales: temperatura corporal, la oxigenación de la sangre, el ritmo cardíaco, etc.

¿Qué tanto nos pueden ayudar los relojes inteligentes o las bandas que monitorean la actividad física para estos fines? Aunque no tienen las ventajas de un dispositivo médico, pueden ayudar a que se tenga una idea de cómo va progresando el estado de salud del paciente. Todo eso lo contestamos al detalle en este video.





