Tres acontecimientos globales han puesto el tema del final de la pandemia en la agenda de conversación durante la semana pasada.

El primero es que, en su conferencia de prensa del 14 de setiembre, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que nunca se había estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia, que todavía no se ha llegado a ella, pero que el final está a la vista. El segundo es que, el domingo 18 de setiembre, durante una entrevista al programa “60 minutos”, el presidente Joe Biden dijo que la pandemia ya había terminado para EE.UU. El tercero es que, en la conferencia de prensa del 22 de setiembre, el director de la OMS corrigió a Biden, diciendo que la pandemia no había terminado.

Situación real

¿Es posible saber en qué momento se llega al final de una pandemia? La respuesta no es fácil, debido a la ausencia de puntos de comparación con pandemias previas. Al ser la actual la primera gran pandemia desde 1918, no existen parámetros claramente definidos para decir que se ha llegado al final de este evento natural. La pandemia de 1918 terminó de manera progresiva sin parámetros definidos.

Al ser un evento dinámico, el final de una pandemia no es brusco. No es como cruzar la frontera de un país. El fin de una pandemia es más bien como el amanecer o el atardecer: un fenómeno que va cambiando poco a poco, a medida que el tiempo pasa y que puede ofrecer diversas lecturas, dependiendo del lugar en que uno se encuentre.

En ese sentido, del mismo modo que la pandemia no fue igual en EE.UU., el Perú, Bolivia o Ecuador, el final de la pandemia no será igual para esos países. Cada país tendrá su propio final de pandemia. Al no haber métricas aceptadas ni parámetros internacionales, cada región determinará el momento en que considera que su pandemia ha llegado a su fase endémica.

En el caso de EE.UU., por ejemplo, algunos expertos reaccionaron a las expresiones de su presidente manifestando que no podía darse por terminada una pandemia cuando se tienen más de dos millones de casos por mes; el número de muertos está entre 400 y 500 por día durante los últimos seis meses; el porcentaje de vacunación de la población está lejos de ser óptima; y el COVID-19 representa la segunda causa de muerte –después de las enfermedades del corazón– en ese país.

En el Perú, las cifras de casos nuevos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 están en el punto más bajo de la pandemia, y aunque no es óptima, el nivel de vacunación es aceptable, si se tiene en cuenta además que estamos entrando en las estaciones de primavera y verano, con menor riesgo de contagio.

El final

Algunos dicen que una pandemia llega al final cuando cambia el comportamiento de la mayoría de la población. Es decir, cuando la gente deja de cuidarse del contagio, desobedece las medidas preventivas que disponen las autoridades sanitarias o cuando regresa a la vida que tenía antes de la pandemia.

Desde el punto de vista científico y epidemiológico, eso no es aceptable. Al no tener la información correcta, el público puede dejar de cuidarse simplemente por fatiga pandémica y reacciones políticas o emocionales.

El hecho de que la mayoría de los expertos (incluida la OMS) coincida en que la pandemia aún no ha terminado no significa que los gobiernos puedan –tras una cuidadosa evaluación de las estadísticas– considerar que es posible relajar las medidas de control de la pandemia.

Chile y el Perú han anunciado, por ejemplo, que desde el 1 de octubre relajan las medidas de control de la pandemia, y se tiene que cada país cuenta con medidas diferentes, adecuadas a su propia realidad.

Vulnerables

Es importante analizar las cifras actuales de hospitalizaciones y muertes por COVID-19, las que si bien es cierto están disminuyendo, se concentran desproporcionadamente en los adultos muy mayores y en las personas con enfermedades que las predisponen a complicarse.

En ese sentido, nuestra recomendación es que las personas muy mayores –de 70, 80 o 90 años–, y sobre todo si tienen cáncer, enfermedades autoinmunes, son trasplantados o están en diálisis renal, deben seguir cuidándose, pues una infección –incluso estando vacunados– los puede complicar.

Debido también a que una alta proporción de los hospitalizados y fallecidos incluye a personas insuficientemente vacunadas o no vacunadas, es importante que las personas se vacunen, completando su cuarta dosis o se vacunen con la nueva vacuna bivalente cuando esté disponible en el país.

En resumen, la pandemia no ha terminado y si bien es cierto que las cifras son favorables, recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus impredecible que –como lo hizo en noviembre del 2021 con la aparición de la variante ómicron– puede dar sorpresas en cualquier momento.