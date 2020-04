Como parte de las entrevistas que viene realizando todos los días El Comercio con especialistas de distintos ámbitos relacionados con el coronavirus, este viernes 10 de abril el periodista responsable de la sección de Ciencia y Tecnología, Martín Tumay, tomó contacto con Larry Lynch Solís, comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú, para que pueda brindarnos una radiografía de la actual situación de los bomberos voluntarios del Perú luego que se confirmaran tres casos positivos de COVID-19 en la institución.

Sin equipos adecuados, ni materiales idóneos y sin paga, o algún bono por su labor, por más que su accionar sea voluntario, los Bomberos del Perú no cuentan con la cantidad necesaria de kits de bioseguridad para todo su personal a lo largo del país, en medio de la expansión del coronavirus. Pudiendo ser peor aún su panorama, hasta este viernes 10 de abril, se registran tres casos confirmados de bomberos infectados con el COVID-19 y a la espera de los resultados de otros voluntarios que tuvieron contacto con los positivos.

“Nosotros al ser una institución cívica, no tenemos recursos para comprar kits de protección. Hace poco recibimos una donación de CENARES y todos los que salen tienen su traje de bioseguridad; pero, son insuficientes para distribuirlos a nivel nacional. Por lo tanto estamos tratando de no intervenir en temas de COVID-19. Lo que sí hacemos es intervenir en emergencias de incendios o rescates, materiales peligrosos, fugas de gas y algunas atenciones prehospitalarias”, sostiene Larry Lynch Solís, comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú.

Más preocupado que de costumbre, Larry Lynch continúa revelando más detalles del trabajo que vienen realizando los bomberos en épocas de la expansión del coronavirus, a la vez que narra las trabas del sistema mientras menciona que CENARES está gestionando la adquisición de más kits de seguridad.

“Los equipos de bioseguridad no son suficientes. Son desechables una vez que se usan y no nos dan a basto para proteger a todo el personal a nivel nacional. Esperamos que CENARES nos pueda hacer entrega de una cantidad de equipo para seguir trabajando", explica mientras reafirma su compromiso filántropo con la sociedad peruana. ”Nosotros no podemos detenernos, tenemos que seguir atendiendo en todas las emergencias que se nos requieran. Hemos también apoyando en la distribución de alimentos y desinfección de vías públicas tanto en Lima como en provincia. No es parte de nuestro trabajo; pero, nos sentimos con la obligación de hacerlo", menciona.

Bomberos atendiendo una emergencia en Carabayllo. El incendio sucedió el 22 marzo, en plena expansión del coronavirus. (Foto: JOEL ALONZO/GEC)

SITUACIÓN DE LOS BOMBEROS ANTE EL CORONAVIRUS

En el marco de la lucha contra el coronavirus, los Bomberos Voluntarios del Perú están cumpliendo una serie de pasos para resguardar la salubridad de las compañías en las que trabajan. Bajo estrictas órdenes de higiene, todos cumplen con el lavado de calzados antes de ingresar a la institución, la desinfección de las manos y cuerpo y con la medida de la temperatura diariamente.

“Todos los bomberos están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Primero se limpian con hipoclorito de sodio en los calzados. Luego un barrido general en toda la vestimenta de bombero. Después el lavado de alcohol con gel en las manos. Posteriormente van a los servicios higiénicos y se le toma la temperatura. Si alguno presenta una mayor a 37.5°C, son regresados a sus casas. El servicio va desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., es uno de doce horas por bomberos y rotativo, de esta forma aseguramos un trabajo continuo”, dice Lynch.

Pero qué sucede cuando se detectan bomberos con coronavirus COVID-19, cuáles son las medidas que toma la institución, qué pasa con el voluntario afectado. Larry Lynch destaca que se han tomado acciones para aislar al positivo. El protocolo indica que se separe al infectado en la compañía, se desinfecten las unidades y que se trasladen a otro lugar.

Actualmente hay cinco casos de bomberos en el marco de la lucha contra el coronavirus. Tres son positivos al COVID-19 y otros tantos están en observación.

Compañía 154 en Picsi, Lambayeque - Chiclayo, un piloto dio positivo luego de atender una emergencia. Los otros cuatro acompañantes quedaron en aislamiento y luego se descartó su contagio

Compañía 124 en Comas, Lima - Lima, un asesor del alcalde de San Martín de Porres dio positivo. Visitó a sus compañeros sin saberlo y ocho están aislados.

Compañía 65 en San Martín de Porres, luego de atender una emergencia en donde estaba un contagiado de COVID-19, un bombero se contagio y en aislamiento están otros siete voluntarios.

Un bombero en Arequipa

Un bombero en San Martín también se infectó mientras trabaja en los Laboratorios del Ministerio de Salud

MIRA EL VIDEO COMPLETO AQUÍ

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

----------

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

MÁS VIDEOS

Coronavirus en Perú: sube a 5897 casos confirmados por COVID-19

Coronavirus en Perú: sube a 5897 casos confirmados por COVID-19