Practicar ejercicios regularmente y tener una alimentación equilibrada son la clave para llevar un vida sana y cuidar nuestra línea. No obstante, no siempre es sencillo elegir la rutina que más nos conviene.



Muchas veces, cuando nos disponemos a trabajar el cuerpo lo primero que se nos ocurre es salir a correr, sin embargo, existen otros ejercicios que incluso ayudan a quemar un mayor número de calorías.



En la galería de arriba detallamos cada una de estas alternativas, pero recuerda que al final lo importante es comenzar y tener la disciplina para no abandonar el objetivo.



Asimismo, hay que tener en cuenta que para bajar de peso no basta hacer únicamente ejercicios. Si queremos adelgazar lo más adecuado es hablar con un médico especialista sobre cuál es nuestro peso ideal, trabajar en eliminar azúcares y mantener una dieta balanceada.



