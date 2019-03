4 universidades desarrollan proyectos para descontaminar y mejorar el uso del agua

El 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua, pero solo 2,5% de ese total es agua dulce, la que consumimos animales y plantas para subsistir. Así las cosas, no solo es un milagro que nuestro planeta tenga grandes cantidades de agua en estado líquido: es casi ya una suerte que la vida haya prosperado si tomamos en cuenta estas proporciones.

En cuanto a la distribución global del fluido, el Perú ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pues cuenta con 1.89 % del agua dulce superficial del mundo.

El dato, no obstante, contrasta con la realidad: uno de cada tres peruanos no tiene acceso a conexiones de agua o, en el mejor de los casos, goza de un acceso restringido. De acuerdo con la ANA, no se trata de un caso de alta demanda y escaso producto: cada año desperdiciamos 37% del fluido, en gran parte por un mal uso en el sector agrario y por la alta demanda de industrias como la minera.

En ese contexto, cuatro universidades —dos en Lima, una en Piura y otra en Junín— han apostado por desarrollar propuestas científicas a fin de mejorar el uso, calidad y distribución del agua en el país, a través de proyectos hoy financiados por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).



Estas iniciativas fueron incluidas en las 190 que se hicieron acreedoras de subvención por parte del Concytec en el marco de la Convocatoria Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 2018, desarrollada en convenio con el Banco Mundial (BM). Los montos entregados a cada proyecto fluctúan entre los S/ 63 mil hasta los S/ 500 mil, sumando un desembolso total de alrededor de S/ 57 millones.



Dicho concurso, que estuvo a cargo del Fondecyt (unidad ejecutora del Concytec), tiene como objetivo fomentar la innovación de procesos, el desarrollo de nuevos productos o servicios u otras innovaciones tecnológicas.

Los cuatro proyectos son:



1. Universidad de Piura (Piura)



El trabajo de la Universidad de Piura se centra en el diseño de un riego por inundación optimizado, que emplea data real de las variables que afectan el proceso de producción del banano orgánico y mide la influencia del uso inteligente del agua en las características finales del fruto y su productividad a través de un modelo matemático.



2. Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima)



El proyecto de la PUCP consiste en diseñar, implementar y validar en Lima Norte un robot móvil con sensores inteligentes para la detección y evaluación de fallas internas en tuberías de agua.



3. Universidad Nacional del Centro del Perú (Junín)



La iniciativa de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo, Junín) tiene como objetivo recuperar los afluentes de la industria láctea mediante el uso biomasa microbiana autóctona y energía solar.



4. Universidad Nacional de Ingeniería (Lima)



La UNI propone emplear el óxido de hierro como agente para tratamientos de aguas. Los componentes principales de los minerales de hierro son magnetita, hematita y goetita en distintos porcentajes, “los cuales podrán ser empleados, previo estudio en la adsorción-remoción de arsénico de las aguas y como catalizador en los procesos foto-Fenton like para la destrucción de los COPs”.

