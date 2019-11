En Internet existen diversos productos que dicen curar el cáncer y que se venden a través de plataformas de comercio electrónico o en redes sociales, como Facebook e Instagram. Pero de acuerdo con las advertencias de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, se trata de una cruel estafa para los pacientes de esta enfermedad.

“Cualquier persona que sufre de cáncer, o conoce a alguien que lo hace, entiende el miedo y la desesperación que puede provocar. Y por eso puede haber una gran tentación de saltar sobre cualquier cosa que parezca ofrecer una posibilidad de cura”, dice Nicole Kornspan, oficial de seguridad del consumidor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La FDA, justamente, advirtió que su comercialización está desenfrenada por estos días y por eso publicó las imágenes de estos falsos tratamientos para el cáncer, que vienen en muchas formas, incluidas píldoras, cápsulas, polvos, cremas, tés, aceites y kits de tratamiento.

Los productos fraudulentos son frecuentemente anunciados como tratamientos “naturales” y etiquetados falsamente como suplementos dietéticos, que parecen inofensivos, pero pueden causar daño al retrasar o interferir con tratamientos que sí funcionan, con respaldo científico.

Muchos están disponibles a la venta en páginas que hacen envíos a países de Latinoamérica. Por ello es importante considerar que todo medicamento o dispositivo destinado a tratar el cáncer debe contar con un registro sanitario para venderse. Eso garantiza que todo producto sea seguro y efectivo.

Además, la FDA advierte que la falta de registro sanitario los hace peligrosos porque podrían contener ingredientes perjudiciales para la salud.

Los consumidores deben reconocer ciertas frases que usan estos productos fraudulentos, como “trata todas las formas de cáncer”, “mata milagrosamente las células cancerosas y los tumores”, “reduce los tumores malignos”, “mata selectivamente las células cancerosas”, “más efectivo que la quimioterapia” o “cura el cáncer".

“Los consumidores deben comprar sus productos en sitios reconocidos, igualmente verificar que tengan el registro sanitario respectivo, teniendo en cuenta que es el sello de seguridad y confianza que protege la salud de la población”, recomienda el director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima), Julio César Aldana.

“La salud está primero, no crean en aquellos productos cuyas bondades terapéuticas no están comprobadas, ni respaldadas por una autoridad sanitaria y prometen curar todo tipo de enfermedad. Los sujetos que falsifican un medicamento son criminales que no miden el daño que pueden hacer a la salud de las personas”, advierte.

