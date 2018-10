Tras la realización del Primer Encuentro de Alto Nivel “Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario”, autoridades de Estado y expertos de América Latina firmaron una “Propuesta de acción” para mejorar el acceso de los cuidados paliativos en la región.

¿Qué son los cuidados paliativos? Según la Clínica Mayo, los cuidados paliativos son cuidados médicos especializados que se centran en brindarles a los pacientes alivio del dolor y de otros síntomas de una enfermedad grave, independientemente del diagnóstico o el estadio de la enfermedad.

"Los cuidados paliativos pueden brindarse al mismo tiempo que los tratamientos destinados para curar o tratar la enfermedad. Además, se pueden dar cuando se diagnostica la enfermedad, durante todo el tratamiento, durante el seguimiento y al final de la vida", agrega la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU.



Los cuidados paliativos pueden ayudar a los adultos y niños a convivir con enfermedades como: cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, demencia, VIH/Sida, ELA (esclerosis lateral amiotrófica), Parkinson, etc.



En ese sentido, la “Propuesta de acción” firmada en Lima abre camino para que los cuidados paliativos se incluyan dentro de las políticas públicas nacionales y sean reconocidos como prestaciones indispensables en la cobertura sanitaria universal.



“Este es un muy buen punto de partida para el desarrollo regional de los cuidados paliativos, en beneficio de los millones de personas que requieren estos servicios en Latinoamérica”, subraya la doctora Tania Pastrana, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP)



A través de nota de prensa se indicó que la “Propuesta de acción” comprende seis puntos principales:



1. La inclusión de los cuidados paliativos en las políticas públicas nacionales y el reconocimiento de estos servicios como prestaciones indispensables en la cobertura sanitaria universal.



2. La asignación de recursos públicos que permitan el desarrollo coordinado de los servicios de cuidados paliativos en todos los niveles (primario a terciario), en todos los lugares (domiciliario e institucional), y a todas las personas que los requieran.



3. La asignación de recursos públicos para garantizar a quienes lo necesitan el acceso al Paquete Esencial de Cuidados Paliativos, compuesto por medicinas, dispositivos médicos y personal calificado.



4. El acceso oportuno a medicamentos esenciales en cuidados paliativos, gracias a una adecuada cadena de suministro que incluya la adquisición, distribución y almacenamiento de las dosis requeridas a quienes lo necesiten, garantizando el equilibrio.



5. La integración de capacitación básica en cuidados paliativos en todos los planes de estudio de pregrado del área de la salud, así como la disponibilidad de estudios especializados acreditados para la atención de casos complejos. Esta formación debe incluir el uso racional y seguro de analgésicos opioides.



6. La sensibilización, formación y participación de la comunidad como parte esencial de la atención integral a la persona en su entorno.



El comunicado también precisa que este llamado a la acción está avalado por la Comisión Lancet Global Access to Palliative Care and Pain Relief y la Asamblea Mundial de la Salud.



DATO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año en Latinoamérica, casi 4 millones de personas podrían beneficiarse de los cuidados paliativos y la demanda continúa creciendo. Sin embargo, el acceso es insuficiente.

