La depresión es una enfermedad severa que no tiene cura, pero que con el tratamiento adecuado se logra controlar. Puede afectar a personas de cualquier edad, incluso a niños, pero tiene mayor incidencia en adultos de entre 18 y 25 años.

Factores genéticos y circunstancias de nuestro entorno, como traumas vividos en los primeros años de vida o la aparición de otros males, pueden alterar el funcionamiento de nuestras neuronas y predisponernos a la depresión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Además, es la principal causa mundial de discapacidad y en el peor de los casos puede llevar al suicidio.



Aquí un interesante video sobre la depresión (Puedes activar los subtítulos en español haciendo clic en 'Configuración'):

La depresión no solo se manifiesta a través de la tristeza, puede haber pacientes depresivos que no estén tristes, pero que experimenten otros síntomas como pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio, falta de concentración e, incluso, dolores físicos sin causa aparente, afirma para El Comercio el psiquiatra y farmacólogo colombiano Jorge Tamayo.



En cuanto al sentimiento de tristeza, para que este sea diagnosticado como depresión "debe ser profundo, persistente, que se presente casi todos los días y casi a todo momento durante dos o más semanas", indica el especialista.



En cuanto a los dolores físicos sin causa aparente, Tamayo señala que de acuerdo a estudios casi el 70% de los pacientes con depresión, presentan síntomas físicos no emocionales, usualmente del tipo doloroso.



"Es el caso del paciente que llega a consulta quejándose porque le duele una pierna y cuando le hacen todos los exámenes no se observa ningún daño, ninguna alteración; sin embargo, el dolor está ahí y es real, solo que su ubicación no está a nivel periférico sino, por las alteraciones, a nivel cerebral. Ese sistema nervioso central no está sabiendo interpretar las señales que vienen del cuerpo", afirma.



¿Te imaginas entonces cuántas personas hay en el mundo que tienen depresión y aún no lo saben?

La depresión puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños desde los 6 años hasta adultos de más de 70. (Foto referencial: Anemone123 en Pixabay. Bajo licencia Creative Comomns)

--- Factores de riesgo ---



Mucha gente confunde hechos como la pérdida de un ser querido como causa de depresión, pero estos suelen ser factores desencadenantes del mal.



Por ejemplo, no toda persona que pierde a su madre entra en depresión. Tiene que haber una predisposición que puede ser genética o por experiencias traumáticas anteriores. En estos casos, la muerte de alguien cercano solo crea el ambiente propicio para que se de la enfermedad.



La depresión es un mal de alta recurrencialidad. Esto quiere decir que si una persona tiene un episodio depresivo, lo usual es que tenga un segundo y un tercer episodio poco después. Por eso, los especialistas recomiendan buscar ayuda lo antes posible.



"De tres episodios en adelante ya podemos decir que ese trastorno depresivo tiene un altísimo riesgo de volverse crónico, por lo que requiere de un tratamiento indefinido", precisa Tamayo.



"Lo que han mostrado los estudios es que a medida que el paciente tiene más episodios depresivos, cada vez se necesita menos de un factor desencadenante y la depresión puede aparecer incluso de manera espontánea", agrega.

Jorge Tamayo, psiquiatra y farmacólogo de la Universidad de Antioquia de Colombia. (Imagen: Citytv en YouTube) Agencias

Sin embargo, el especialista tampoco descarta que factores como el estrés de la vida moderna estén contribuyendo en el aumento de los casos de depresión en el mundo.



En la década de los 50 en EE.UU., el riesgo de tener depresión en cualquier momento de la vida era del 5%. Hoy, dicho riesgo es de 19%, casi se ha cuadruplicado.



"Eso tiene que ir más allá de que haya más conciencia o de que se detecte mejor la enfermedad, tiene que ver con que hay factores ambientales que están haciendo que se presente en mayor medida la condición", considera el psiquiatra colombiano.

--- Lo que no debes decirle a una persona con depresión ---



Si piensas que frases como 'pon de tu parte', 'eres capaz de salir solo de esto', 'es solo una cuestión mental' o ¿cómo es posible que estés tirado en la cama si tienes todo en la vida?' pueden ayudar a un paciente con depresión, te equivocas. Estas, incluso, pueden ser perjudiciales.



"Tratar de minimizar los riesgos de la depresión al darle a entender al paciente que todo depende de él, que debe poner de su parte o que se tiene que mentalizar para salir adelante, solo aumentan las ideas de culpa y minusvalía, y agravan el riesgo de la enfermedad", subraya Jorge Tamayo.

La depresión afecta más a la mujer que al hombre. (Foto referencial: Free-Photos en Pixabay. Bajo licencia Creative Comons)

El especialista precisa que lo primero que hay mostrarle a los pacientes con depresión es empatía (capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos).



Según Tamayo, lo que realmente se le debe decir a una persona con depresión es: 'te veo mal', 'me parece que lo que estás teniendo ya va más allá de una simple tristeza', 'me pregunto si tienes depresión', 'por qué no buscamos ayuda', 'si quieres te acompaño y vamos donde un médico, un psicólogo o un psiquiatra para que nos ayude a aclarar esto e iniciar el tratamiento cuanto antes'.



--- "Los libros de autoayuda no tienen utilidad" ---



Jorge Tamayo, quien además de psiquiatra es investigador en varias universidades de Colombia, es enfático en señalar que "ningún libro de ayuda personal tiene utilidad terapéutica, empezando por Paulo Coelho y su sarta de tonterías".



"(Estos libros) no son escritos por eruditos en ningún tema de salud mental, son simplemente un entretenimiento y como eso, se pueden equiparar al horóscopo", precisa.



El paciente deprimido, señala Tamayo, tiene que buscar la ayuda del profesional idóneo y este sí "le puede indicar textos basados en evidencia científica que le puedan ayudar a manejar circunstancias de vida apropiadamente... Sin embargo, ni esos textos pueden ser recomendados como única intervención para los pacientes".



"De resto, todo lo otro es basura, literalmente. Solo son de autoayuda para quien los escribió y se está enriqueciendo a costa de los ingenuos", subraya.

Paulo Coelho, novelista brasileño. (EFE) Agencias

--- Tratamiento ---



Según la OMS, hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los especialistas pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la activación conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, o medicamentos antidepresivos.



"Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no son el tratamiento de elección en los casos leves, y no se deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los que hay que utilizarlos con cautela", apunta el organismo internacional.



En tanto, Jorge Tamayo agrega hay otras intervenciones que no se pueden desconocer como invitar al paciente, cuando se sienta más recuperado, a iniciar actividad física o ejercicios suaves, pero frecuentes, o enseñarle hábitos de sueño, alimenticios o lúdicos, que les permitan disfrutar de ciertas cosas de la vida.



"A veces nos contentamos solo con dar medicamentos y psicoterapia, cuando el paciente también está pidiendo orientación de cómo retomar la vida que, obviamente, la enfermedad le estaba amputando", afirma.



Si crees estar padeciendo de depresión, pide ayuda de inmediato.



DATO

► Jorge Tamayo, quien también es catedrático e investigador de varias universidades en Colombia, fue parte del equipo de ponentes durante el taller para periodistas que cubren temas de salud que organizó la empresa Pfizer en la ciudad de Cartagena.

(Si deseas enviar información a nuestra sección web de Tecnología y Ciencia, puedes hacerlo a: mtumay@comercio.com.pe / martintumay@gmail.com)

Síguenos en Twitter: